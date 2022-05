CEO Lufthansa steekt Boeing hart onder de riem

Lufthansa-CEO Carsten Spohr zegt volledig achter Boeing te staan, ondanks de aanhoudende problemen bij verschillende toestellen van de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

Eerder deze maand kondigde Lufthansa een bestelling bij Boeing aan van tien nieuwe vrachtvliegtuigen, waaronder drie reguliere 777F’s en zeven exemplaren van de vrachtvariant van de nieuwe 777X. Bovendien schaft de Duitse maatschappij, die launch customer is van de passagiers-777X, zeven extra 787-9’s aan. Volgens CEO Carsten Spohr komt de bestelling ‘op een moment dat Boeing duidelijk door een moeilijke tijd heen gaat’. Desondanks geeft hij aan veel vertrouwen te hebben in de Amerikaanse vliegtuigbouwer: “Boeing komt, als symbool van Amerika, wel weer op de been.”

Op de vraag waarom Lufthansa ‘zo blindelings gelooft in Boeing’, terwijl sommige andere maatschappijen juist bestellingen annuleren en de hoop op een vlotte levering van de toestellen hebben opgegeven, antwoordde de Spohr dat de werknemers van zijn maatschappij ‘geloven in Boeing als bedrijf’. Niet geheel onbelangrijk is daarnaast het feit dat de problemen bij Boeing zorgen voor een betere onderhandelingspositie voor luchtvaartmaatschappijen. “Het is nu een goed moment om met Boeing over prijzen te onderhandelen”, aldus de Lufthansa-topman.

Problematiek

In de loop van de afgelopen jaren hebben de problemen zich opgestapeld bij het Amerikaanse bedrijf. De productielijnen van zowel de 737 MAX, de 787 en de 777X kampen met complicaties en vertragingen. De 737 MAX stond na twee dodelijke ongelukken in een groot deel van de wereld van maart 2019 tot begin 2021 aan de grond. Het afleveren van de in die tijd wel geproduceerde toestellen blijkt bovendien een uitdaging. Daarnaast verloopt de certificering door de FAA van de extra grote 737 MAX 10-variant moeizaam.

Ondertussen mogen nieuwe 787 Dreamliners opgeteld al ruim een jaar niet worden afgeleverd van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Inmiddels staan er meer dan honderd 787’s klaar om afgeleverd te worden. Toestemming daarvoor door de FAA lijkt er voorlopig nog niet te komen. Tot slot verloopt ook de ontwikkeling van de 777X allesbehalve voorspoedig. Waar het toestel oorspronkelijk al in 2020 geleverd had moeten worden aan de eerste klanten, is de lancering onlangs uitgesteld tot 2025.