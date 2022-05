Vreemde gang van zaken rond Qatar Airways-vlucht

Een Qatar Airways-vlucht van Auckland naar Doha liep drie dagen vertraging op. Reizigers hadden geen idee wat er aan de hand was.

Afgelopen zondag zou het vliegtuig vanuit Nieuw-Zeeland via Adelaide (Australië) vertrekken naar Qatar. Toen de reizigers bij de gate arriveerden bleek hun vlucht plotseling geannuleerd. Vervolgens moesten zij via de beveiliging terug naar de check-in-balie van de maatschappij. Volgens Jeff Howell, een van de passagiers, verstrekte Qatar Airways weinig informatie aan de reizigers. “Het was een zeer ongewone ervaring”, zegt hij tegen Stuff New Zealand nadat hij meermaals in contact probeerde te komen met de maatschappij. “Niemand had enig idee wat er aan de hand was.”

Weirdest thing going on with a @qatarairways flight rn:



My sister was in NZ (yay) and scheduled to leave on QR915 AKL > DOH (via ADL) yesterday 18.25. Just before boarding the bags were removed and at great complication passengers taken back through immigration & biosecurity 1. May 16, 2022

Opvang in hotels

In ieder geval zouden de reizigers diezelfde avond niet meer vertrekken. Zij werden vervolgens met een bus naar een hotel gebracht. De volgende dag stapten de passagiers opnieuw in een bus. Zij dachten dat deze hen naar het vliegveld zou brengen. Echter, het eindpunt van de bus was een ander hotel. Daar zouden ze uiteindelijk nog een nacht door zonder enig idee te hebben wanneer ze uiteindelijk zouden terugvliegen. Op dinsdag kregen de reizigers te horen dat ze nóg een dag in het hotel moesten verblijven. “We zitten hier zo’n beetje opgesloten. Niemand heeft ons geld gegeven om eten te kopen of iets dergelijks. Het hotel was gul genoeg om ontbijt voor ons te maken vanmorgen”, aldus Howell. Sommige reizigers ontvingen wel voedselbonnen, andere niet. Op dinsdagmiddag ontving Howell een email met daarin een e-ticket voor een andere Qatar Airways-vlucht naar Doha die woensdag zou plaatsvinden.

Vogelaanvaring

Uiteindelijk bleek dat het vliegtuig kampte met een probleem, zo liet Christopher Paykel, Qatar Airways-manager in Nieuw-Zeeland, weten. “QR915 van Auckland naar Doha werd op 15 mei aan de grond gehouden op Auckland Airport vanwege schade aan de vleugel van het vliegtuig als gevolg van een vogelaanvaring“, zei hij. Woensdag vertrok het eerste deel van de passagiers vanuit Auckland. Voor het resterende deel wordt gekeken naar andere mogelijkheden.