A320 landt op verkeerde baan

Een Airbus A320 van Thai Air Asia is op de verkeerde baan geland op Don Muang Airport, de tweede luchthaven van de Thaise hoofdstad Bangkok.

De piloten kregen instructies om te landen op baan 21L, maar ze zetten het vliegtuig neer op 21R. De Thaise luchtvaartautoriteit spreekt over een ‘serieus incident’ en doet onderzoek naar de kwestie.

Incident

Het voorval vond plaats op 4 mei maar werd gedurende het initiële onderzoek nog stil gehouden. Tijdens de landing zou er geen activiteit zijn geweest op baan 22R, waardoor de landing zonder problemen verliep.

Baan

Wanneer twee of meer landingsbanen in dezelfde richting liggen krijgen deze een toevoeging, zoals L (left) of R (right). Wanneer drie landingsbanen in dezelfde richting liggen krijgt de middelste baan de aanduiding C (center).

Wanneer er vier of meer landingsbanen dezelfde oriëntatie hebben, dan wordt het nummer aangepast met tien graden. Zo hebben de banen 26L, 26R, 27L, 27R en 28 op de luchthaven van het Amerikaanse Atlanta allemaal dezelfde oriëntatie, maar zijn de aanduidingen verschillend.