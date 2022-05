Iberia krijgt boete na verkopen te goedkope tickets

De Braziliaanse equivalent van de consumentenbond heeft Iberia een boete opgelegd van omgerekend 250.000 euro nadat de maatschappij vierduizend boekingen annuleerde.

Iberia annuleerde de tickets omdat deze voor een te lage prijs werden verkocht. De Braziliaanse autoriteiten oordeelden dat dit echter niet zomaar mag.

Iberia

De Spaanse nationale luchtvaartmaatschappij adverteerde in Brazilië met tickets naar Parijs vanaf omgerekend 112 euro. Deze prijs was echter door een medewerker verkeerd ingevoerd, het zou 1120 euro moeten zijn. Er werd besloten om de boekingen te annuleren en de reizigers hun geld terug te geven, maar dat mag van de Braziliaanse wet niet zomaar.

Alternatief

Iberia had volgens de bond haar klanten een alternatief moeten bieden, in plaats van de tickets te annuleren. Wat dit alternatief precies had moeten zijn wordt in het besluit niet behandeld. In beroep kan Iberia niet, de boete staat vast en moet binnen dertig dagen betaald worden.

Fout

Het gebeurt vaker dan maatschappijen tickets verkopen voor een verkeerd tarief. Een bekend geval was Cathay Pacific, dat first class tickets tussen de Verenigde Staten en Vietnam verkocht voor iets meer dan zeshonderd euro, in plaats van de reguliere zestienduizend euro. De maatschappij gaf de fout snel toe en wie op tijd een ticket had gekocht mocht deze houden.