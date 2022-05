Passagiers verrast: ‘Welkom in Luton’ op luchthaven Gatwick

Reizigers die arriveerden op de Londense luchthaven Gatwick kregen een verrassing: ze werden welkom geheten in Luton, wat zich aan de andere kant van Londen bevindt.

Als grap is er ‘Welcome to Luton’ met grote witte letters naast de landingsbaan in Gatwick gelegd. Wie de streek heeft uitgehaald is onbekend.

Flying in to Gatwick, just before landing this is what is out the left window… great prank, deffo at Gatwick 🤣 pic.twitter.com/UAvbSEPzwV May 21, 2022

De twee luchthavens, Londen Gatwick en Londen Luton, liggen grofweg honderd kilometer uit elkaar. Sommige maatschappijen, zoals EasyJet, bedienen beide luchthavens, waardoor reizigers op het verkeerde been konden worden gezet.

Alhoewel er weinig bekend is over de actie is het aannemelijk dat de tekst snel werd verwijderd. Het is overigens niet de eerste keer dat een dergelijke grap wordt uitgehaald, zo schilderde een man onder de aanvliegroute van de luchthaven van Sydney al eens ‘Welcome to Perth’ op zijn dak. De man werd geïnspireerd door een Amerikaan die al decennia ‘Welcome to Cleveland’ op zijn dak heeft staan nabij de luchthaven van Milwaukee.