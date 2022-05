‘Mogelijk nieuwe Antonov An-225 in aantocht’

Eind februari kwam het trieste nieuws naar buiten dat het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov An-225, vernietigd was. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de bouw van het exemplaar dat nooit is afgebouwd hervatten.

Ter nagedachtenis van de piloten die tot op heden tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen wil hij de bouw van een tweede Antonov An-225 alsnog voltooien. “In dit geval is het geen kwestie van geld maar van ambitie. We zijn benaderd door Ukroboronprom, het Antonov-team. Het gaat zowel om het imago van ons land als om alle uitstekende beroepspiloten die in deze oorlog zijn gesneuveld”, aldus Zelensky in een onlinebijeenkomst met Oekraïense studenten. Hij wees erop dat veel piloten hun leven hebben gegeven om levens te redden van mensen die in Mariupol, vooral in Azovstal, waren achtergebleven. “Alles brachten zij erheen, van wapens tot water. Vele gewonden haalden zij ervandaan”, vertelde Zelensky over de daden van deze vliegers.

Tweede vliegtuig

In 1994, circa vijftien jaar nadat de eerste An-225 (de vernietigde Antonov, red.) ontworpen werd, stopte de bouw van een tweede Mriya. Er was niet alleen te weinig geld beschikbaar, ook ontbrak het aan de nodige belangstelling. In 2009 ontstond het voornemen de bouw van de tweede An-225 te hervatten, maar de enorme kosten maakten dat daar opnieuw van werd afgezien. Gevolg is dat het vliegtuig tot nu toe voor zeventig procent ‘af’ is. De dertig procent die mist bestaat onder meer uit ruimtevaartonderdelen en avionica. Onbekend is of een aantal onderdelen van de vernietigde Antonov An-225 nog bruikbaar is. De kosten om de andere machine alsnog af te bouwen kunnen oplopen tot tussen de 400 en 800 miljoen dollar.

Zoektocht

Het Antonov-team ging op zoek naar een investeerder om het project te financieren. Zelensky benaderde Erdogan, de president van Turkije. Niet alleen omdat hij eerder optrad als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland, ook vanwege de belangstelling vanuit dit land voor de voltooiing van het toestel. Tot op heden heeft het niet geresulteerd in een positieve reactie van Erdogan. Hoe de bouw uiteindelijk gefinancierd zal worden, is nog niet bekend. De mogelijkheid bestaat dat Zelensky zelf betaalt, of dat het Antonov-team alsnog een investeerder vindt.