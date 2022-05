Nederlandse aangehouden op Düsseldorf Airport

Een Nederlandse vrouw heeft aan het begin van het weekend een poging gedaan haar auto op de landingsbaan te parkeren van Düsseldorf Airport.

Volgens de politie zou de vrouw het concept ‘park and fly’ te letterlijk hebben genomen. Ze meldde zich bij een bewaker van de toegangspoorten van de luchthaven. De 57-jarige beweerde dat ze over het asfalt moest rijden om bij het vliegtuig te komen. De beveiliging, die afgelopen maart onder meer op Düsseldorf Airport staakte, liet haar niet zomaar langs, tot haar ongenoegen. Zij werd boos en weigerde de toegangspoort te verlaten.

Alcohol in bloed

De vrouw, die zei een vlucht naar Spanje te moeten halen, zou ‘zwaar onder invloed’ zijn geweest van alcohol, bleek uit een bloedtest. De bewaker aan de toegangspoort liet weten een alcoholgeur te ruiken. Vervolgens lichtte hij de politie in die het rijbewijs van de vrouw innam, evenals haar autosleutel. Bagage en een vliegticket bleek ze niet bij zich te hebben. Hoeveel promille ze in haar bloed had, is niet duidelijk. Wel moest ze een borg van negenhonderd euro betalen. “Het is in ieder geval niet te vergelijken met een strandvakantie in Spanje”, grapte de politie tegenover RP Online.