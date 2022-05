Kabinet trekt portemonnee voor aandelen Air France-KLM

Voorafgaand aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Parijs heeft Air France-KLM vandaag een aandelenemissie aangekondigd om het eigen vermogen en de balans verder te versterken.

Deze nieuwe uitgifte volgt na verschillende eerdere stappen die Air France-KLM al in 2020 en 2021 nam ter versterking van het eigen vermogen. Aan de aandelenemissie doen nieuwe en bestaande aandeelhouders mee. Ook de Nederlandse Staat heeft aangegeven de intentie te hebben om aandelen te kopen zodat het huidige belang van 9,3% op hetzelfde niveau blijft. Om dat te bewerkstelligen moet minister Kaag zo’n 220 miljoen euro neerleggen. Als het kabinet dat niet zou doen, zou het belang van de staat verwateren tot zo’n 2 procent, schrijven de ministers. Toenmalig minister Hoekstra (Financiën) kocht de aandelen juist om daarmee ook invloed in het luchtvaartbedrijf te hebben.

Frankrijk

Ook de Franse staat, de grootste aandeelhouder van Air France KLM met een belang van 28,6 procent, doet mee en zal daarmee zijn belang op niveau houden. Onlangs werd bekend dat Air France-KLM een grote deal over luchtvracht had gesloten met de Franse containervervoerder CMA CGM. Dat laatste bedrijf koopt zich tijdens de emissie in voor 400 miljoen euro en had eerder al aangegeven voor maximaal 9 procent een belang te nemen. Partners China Eastern Airlines en Delta Air Lines doen ook mee. De laatste twee zullen hun belang echter ongeveer halveren.

Nederlands belang

Het kabinet koopt vaker aandelen Air France-KLM. Het meest opvallend was de ‘verrassingsaankoop’ van aandelen in 2019. Op 26 februari 2019 nam de Nederlandse staat een belang van 12,68 procent in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Een dag later werd dat aandeel naar 14 procent verhoogd. De Nederlandse overheid wilde meer te vertellen hebben over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart door een aandelenbelang te nemen in het moederbedrijf van KLM. Voor de 12,68 procent aandelen is toen 680 miljoen betaald. Hoekstra moest van Frankrijk uitleg komen geven waarom de Nederlandse staat ‘opeens’ die aandelen van Air France-KLM had opgekocht. De Fransen waren niet te spreken over de actie. In de tussentijd heeft het luchtvaartconcern meer aandelen uitgegeven. Toen heeft Nederland niet bijgekocht, hetgeen maakt dat het belang van veertien naar de eerdergenoemde 9,3% kromp.

Wederom goed nieuws rondom AFKLM. Grote investeringen tonen vertrouwen aan in het bedrijf. Commitment van NL staat @Financien is belangrijk voor behoud sterk netwerk. Voor alle doemdenkers: volgens het kabinet geen steun meer nodig voor KLM door sterk herstel! #luchtvaartisback — VNV.nl (@VNVPresident) May 24, 2022