Door kogels doorzeefde A320 vliegt weer

Acht jaar geleden werden bij gevechten op Tripoli Airport in Libië bijna alle vliegtuigen beschadigd of vernietigd. Zo ook een Airbus A320 van Libyan Airlines. Het toestel kwam toen in de vuurlinie terecht maar na acht jaar vliegt het weer.

In juli 2014, bijna vier jaar na het begin van de Arabische Lente, werd bijna de gehele civiele vliegtuigvloot van Libië vernietigd bij aanvallen op de internationale luchthaven van Tripoli . De luchtvaartsector van het land was daarmee in één klap vleuggellam geslagen. De in Tripoli gestationeerde vliegtuigen waren kapot of konden niet meer wegvliegen en het vliegveld bleef lange tijd gesloten.

Het was noch de eerste noch de laatste strijd tussen rivaliserende milities met ernstige gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen in Libië. In 2011 bracht de burgeroorlog, die het regime van dictator Muammar Al-Kadhafi omver wierp, het luchtverkeer tot stilstand. Sindsdien blijft het onrustig in het land: in 2018 en 2020 waren er weer ernstige incidenten, bijvoorbeeld op Mitiga Airport in de hoofdstad, waarbij vliegtuigen soms zwaar werden beschadigd door geweervuur .

Na acht jaar gerepareerd

In die julimaand van 2014 raakte ook een Airbus A320 van Libyan Airlines zwaar beschadigd tijdens de gevechten. Het toestel had verschillende kogelgaten opgelopen in het achterste deel van de romp. Eind 2015 werd de machine overgebracht naar Tunis en daar tot nader order opgeslagen.

Na zeven jaar onduidelijkheid besloot Libyan Airlines het gehavende vliegtuig daar te repareren. Afgelopen vrijdag (20 mei) heeft de Airbus A320, registratienummer 5A-LAH, een testvlucht gemaakt, aldus The Libya Observer . De Libische luchtvaartmaatschappij bereidt zich nu voor om de twaalf jaar oude jet weer als volwaardig onderdeel van de vloot in te zetten.

Libyan Airlines

Libyan Airlines, opgericht in 1964, is de nationale luchtvaartmaatschappij van het Noord-Afrikaanse land. Volgens luchtvaartdataverzamelaar CH Aviation bezit de onderneming een vloot van tien vliegtuigen, waarvan er momenteel slechts drie actief zijn. Het bedient acht bestemmingen in vijf landen.