Nieuwe Pipistrel-topman schetst de toekomst

Pipistrel lijkt er klaar voor te zijn om de komende jaren een hele serie nieuwe en verbeterde producten op de markt te brengen. Textron Aviaton, de nieuwe eigenaar, versnelt de productontwikkeling bij de Sloveense producent van elektrische vliegtuigen.

Textron rondde afgelopen april de aankoop van Pipistrel af en bracht de onderneming onder bij de eAviation-tak van het bedrijf. Dit onder auspiciën van Gabriel Massey die als president en managing director daar de leiding krijgt. Massey, die al achttien jaar werkt voor Textron Aviation -het meest recent vanuit Singapore- ziet Pipistrel als de perfecte toevoeging aan het luchtvaartconcern. “Pipistrel is een van de hoekstenen van het duurzame luchtvaartsegment”, zegt hij. “We willen de ideeën en producten van Pipistrel sneller op de markt brengen”. Allereerst komt er een gecertificeerde versie van Pipistrel’s Panthera vierzitter die nu nog op experimentele basis rondvliegt. Massey verwacht dat dit toestel over ongeveer twee jaar gereed is en dat men zich daarna kan opmaken voor de komst van een hybride-elektrische variant.

Dat laatste vliegtuig zou een elektrische motor met een accupakket combineren met een kleine viercilinder verbrandingsmotor om de reikwijdte te vergroten. De prestaties zouden vergelijkbaar moeten zijn met de reguliere Panthera, aldus Massey, die hooguit een kleine afname van de kruissnelheid voorziet. “De Panthera past perfect in de familie van Cessna- en Beechcraft- vliegtuigen – we hebben nog niets in deze exacte vierzitscategorie.”

Pipistrel werkt op het moment ook aan nieuwe, verbeterde, batterijen voor de Velis Electro. Dit vliegtuig is al in gebruik. Dit is het eerste gecertificeerde volledig elektrische vliegtuig op de markt. Dit nieuwe batterijenpakket zou in twee tot drie jaar beschikbaar moeten zijn. Massey beschouwt Pipistrel’s kennis en kunde op het gebied van accuproductie als een key selling point: “Een deel van de aantrekkingskracht voor ons was het feit dat Pipistrel al de marktleider in de elektrische luchtvaartsector is. De Velis Electro is gecertificeerd en vliegt overal op de wereld rond.”