SAS-topman: “Hebben teveel Airbus-widebody’s”

Anko van der Werff, CEO van SAS, ziet veel mogelijkheden voor narrowbody-toestellen op de langere afstanden.

Vanaf juni zet SAS de Airbus A321LR in vanuit Kopenhagen en Stockholm naar Toronto. “Het is een heel goed vliegtuig voor ons. We zijn aan het onderzoeken wat we met de A321LR kunnen doen. Het is een vliegtuig dat delen van de wereld kan verbinden die niet erg dichtbevolkt zijn”, aldus Van der Werff tijdens het Routes Europe-evenement in Noorwegen.

Te veel widebody-vliegtuigen

De SAS-topman stelt dat deze route wél met een narrowbody uitgevoerd kan worden omdat er te weinig vraag is voor de inzet van een widebody. Nadat de laatste A340’s in 2020 werden uitgefaseerd beschikt SAS nu nog over acht A330-300’s en zes A350-900’s. “We zijn heel duidelijk geweest dat we op dit moment teveel widebody’s hebben. Over de hele wereld zijn er gewoon teveel widebody’s geproduceerd, en ik denk dat het nu een probleem is om oplossingen voor deze toestellen te vinden”, vervolgt de CEO.

Geopolitiek en ontwikkeling coronavirus

De constatering van Van der Werff hangt samen met het moeizame herstel van de Aziatische luchtvaart uit de coronacrisis. Vijf widebody-vliegtuigen worden normaliter ingezet op Chinese bestemmingen, maar bijvoorbeeld in Shanghai gelden nog strenge lockdownmaatregelen. Hierdoor vinden er bijna geen vluchten plaats tussen Scandinavië en Azië. Bovendien maakt de sluiting van het Russische luchtruim als gevolg van westerse sancties de situatie ook niet eenvoudiger.