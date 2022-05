Stekker uit Sonaca 200

Volgens Yves Delatte, topman van het Belgische Sonaca Aircraft kon de ‘noodzakelijke beslissing’ om te stoppen met de productie van dit vliegtuigtype niet uitblijven.

“De pandemie, die de hele luchtvaartsector tot 2025 zal voelen, had een forse impact op de luchtvaart in het algemeen en op de opleiding van piloten in het bijzonder”, zegt de CEO in een verklaring.

Geen geldstroom meer

“Als je een professionele piloot wilt worden, is dit soort toestel het eerste waar je mee vliegt, om daarna op te schuiven naar meer gesofisticeerde toestellen”, vult Pierre van Wetter, een van de oprichters van het bedrijf, aan bij De Tijd. Ook voor pleziervluchten zou de Sonaca 200 een prima keus kunnen zijn. Het aantal benodigde orders bleef echter uit. Reden voor de Raad van Bestuur van het bedrijf de stekker uit de Sonaca 200 te trekken. De dertig mensen die aan de bouw van de toestellen werkten kunnen aan de slag blijven bij de Sonaca-groep.