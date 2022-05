Cathay Pacific maakt opnieuw rentree op Schiphol

Vanaf donderdag 9 juni keert Cathay Pacific sinds twee jaar terug op Schiphol.

De airliner zal ook op woensdag 15 juni, dinsdag 21 juni en donderdag 30 juni vluchten verzorgen vanuit Hong Kong naar Schiphol. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat reizen naar en via Hong Kong bemoeilijkt werd. China stelde zelfs een overstapverbod in, dat ook voor Nederland van kracht was. Sinds begin mei zijn de restricties volgens Al Jazeera versoepeld. Zo werd het onder andere weer mogelijk naar het strand te gaan en mocht het nachtleven haar deuren weer tot twee uur ’s nachts openen. Op 19 mei werden nog meer restricties opgeheven. Echter, de maatregel blijft dat getest moet worden voordat een reiziger het land in mag. Een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud is vereist. Tevens moet bij aankomst een nieuwe test afgenomen worden, én wacht een quarantaine van zeven dagen.

Tweede keer terug op Schiphol

Het is de tweede keer in twee jaar dat Cathay Pacific terugkeert naar Schiphol. In juni 2020 maakte de maatschappij eveneens haar rentree nadat het enige tijd de lijndienst ophief wegens coronamaatregelen. Naast Schiphol vloog Cathay Pacific naar Frankfurt en Londen Heathrow. Vanaf komende maand zet de luchtvaartmaatschappij opnieuw in op deze Europese bestemmingen. Manchester en Parijs Charles de Gaulle voegen zich daarbij.