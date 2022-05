CNV: “Het is echt wachten op ongelukken”

De Koninklijke Marechaussee greep zondagavond al in, omdat de beveiliging het te stellen kreeg met agressieve reizigers. CNV Vakmensen pleit ervoor dat de security, indien nodig, een beroep moet kunnen doen op dit krijgsmachtsdeel.

De lange wachtrijen voor de security, die soms oplopen tot vier uur, leiden inmiddels tot ‘zeer gevaarlijke’ situaties. Afgelopen zondag voelden de beveiligers zich volgens de Telegraaf dermate onveilig dat de poorten tijdelijk gesloten werden. “De Koninklijke Marechaussee is nergens te bekennen, die komen pas als het al te laat is. Collega’s lopen echt gevaar bij het sluiten van de security-lanes”, liet één van hen aan CNV Vakmensen weten. De sluiting wekte woede op bij reizigers. “De mensenmassa werd agressief en alles liep volledig uit de hand. De Marechaussee ging in grote getale op de vuist met passagiers en passagiers vochten onderling. Beveiligers werden onder bescherming van de Marechaussee weggeleid. Die hebben grote angsten uitgestaan”, vertelt een betrokkene aan Het Parool. Een woordvoerder van de Marechaussee spreekt tegen dat ook agenten zijn belaagd en spreekt van ‘een incident’ met ‘duw- en trekwerk’. Uiteindelijk kreeg beveiligingsbedrijf CTSN, in samenwerking met de Marechaussee, de situatie onder controle.

Beroep op marechaussee

“We krijgen bijzonder zorgwekkende signalen van beveiligers, het is echt wachten op ongelukken. We vinden dat er bij de securitycheck standaard marechaussee aanwezig moet zijn op de piekmomenten”, aldus Erik Maas, onderhandelaar van CNV, in een verklaring. “Op de kritieke momenten, bijvoorbeeld bij het sluiten van lanes, moet de Marechaussee standaard paraat zijn om zo nodig op te treden en te de-escaleren. En we willen dat er portofoons beschikbaar zijn om direct hulp in te roepen. Het gaat nu via te veel schakels, dat zorgt voor extra risico’s.”

Oplossingen

Naast de inzet van de Marechaussee wil CNV dat op korte termijn meer maatregelen genomen worden. Hoewel het inplannen van het beveiligingspersoneel een enorme klus is, wil de vakbond dat ’s avonds meer ploegen ingeroosterd worden voor een latere diensttijd. “Er zijn vooral ’s avonds te weinig beveiligingsteams ingepland, veel lanes sluiten rond 20.00 uur. Passagiers zien de beveiligers vertrekken, zijn bang dat ze hun vlucht missen en raken dan al snel verhit”, stelt Maas.