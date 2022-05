Geen nieuw waarschuwingssyeteem voor Boeing 737 MAX 10

De Boeing 737 MAX 10 zal niet worden voorzien van vernieuwde waarschuwingssystemen, zo heeft Mike Delaney, veiligheidsofficier bij de vliegtuigbouwer, bekendgemaakt.

De nieuwe systemen zouden het makkelijker maken voor de bemanning om mogelijke problemen op te merken en te analyseren, wat bijdraagt aan de veiligheid. Volgens Boeing is echter geen onderbouwing voor deze claim.

Certificering

Als het Boeing niet lukt de 737 MAX 10 voor het einde van het jaar te certificeren, is het waarschijnlijk dat de cockpit grotendeels opnieuw moet worden ontworpen. De FAA hanteert vanaf december nieuwe eisen voor de certificering van vliegtuigen, wanneer de zogenaamde Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act in werking treedt. Dit zou voor de MAX 10 betekenen dat er alsnog nieuwe waarschuwingssystemen in de cockpit moeten worden aangebracht. De installatie van deze systemen zou, vanwege het klassieke ontwerp van de 737, een volledige overhaul van de cockpit betekenen.

Deadline

Hoewel Boeing er vertrouwen in heeft dat de MAX 10 voor het einde van het jaar door de FAA wordt goedgekeurd, lijkt dit niet geheel zeker. De verwachting is dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, vanwege de eerdere problemen met de MAX-serie, er langer dan gebruikelijk over zal doen om het nieuwe type goed te keuren.