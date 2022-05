KLM krijgt ultimatum tijdens aandeelhoudersvergadering

Milieuorganisaties stellen KLM een ultimatum. Als de maatschappij binnen twee weken niet stopt met ‘misleidende’ reclames, spannen Fossielvrij NL en het Britse ClientEarth een rechtszaak aan.

De reclames zijn in de ogen van de milieuorganisaties ‘in veel opzichten onjuist en/of misleidend’, stellen zij in een brief aan Pieter Elbers, CEO van KLM. De luchtvaartmaatschappij zegt dat duurzaam vliegen haalbaar is, maar in de ogen van Fossielvrij NL en ClientEarth is dat onmogelijk. Hoewel KLM de afgelopen jaren investeerde in een duurzamere vloot door bijvoorbeeld de Dreamliner naar Schiphol te halen en met Airbus in zee te gaan, stelt Hiske Arts, campaigner bij Fossielvrij NL, dat dit er niet toe leidt dat luchtvaart minder uit zal stoten. “De oplossingen die KLM aandraagt, zijn niet in staat om verhitting van de aarde te voorkomen”, zegt ze tegen RTL Nieuws. Tevens is zij van mening dat bijmenging van SAF water naar de zee dragen is. Elbers reageerde dat er wel degelijk actie ondernomen wordt. “Zijn we er al? Nee. Boeken we vooruitgang? Ja. Werken we eraan als groep? Ja. We spreken elkaar na deze vergadering.”

Krimp is oplossing

Een krimp op de korte termijn is volgens de milieuorganisaties de uitweg. Het is nog steeds onduidelijk of het aantal vluchten op Schiphol mag groeien naar 620.000 per jaar. In de luchtvaartnota wordt dit getal genoemd, maar doordat afspraken over bijvoorbeeld het gebruik van startbanen die voor de minste overlast bij omwonenden zorgen nog steeds niet vastgelegd zijn in een vergunning, kan dat aantal eveneens reduceren tot 420.000. Hierdoor zijn milieueffecten, waaronder PFAS en de stikstofuitstoot, onvoldoende meegewogen. Fossielvrij NL en het Britse ClientEarth geven aan dat KLM in ieder geval afziet van een krimp. De maatschappij heeft echter nog niet gereageerd.

Andere reclame KLM

In oktober 2021 kreeg KLM ook al klachten over haar reclame. Toentertijd ging het over de reclame om CO2-neutraal te vliegen. Daarin bood de maatschappij een CO2ZERO-service aan waaraan passagiers kunnen deelnemen door vrijwillig enkele euro’s bij te betalen. Hoewel KLM aangeeft dat vlucht niet per se groener wordt, stelt zij wel dat met de bijdrage geïnvesteerd wordt in een project dat CO2-uitstoot vermindert. Volgens de klachtindieners gooit de maatschappij met deze ‘fossiele’ reclame ‘olie op het vuur’ en werd het als een ‘obstakel in de transitie’ gezien. De klachtindieners eisten dan ook een verbod op dit soort reclames.