Langste vlucht Europa-Australië hervat

Begin deze week hervatte Qantas de route Perth-Londen Heathrow. Het betreft de enige langste rechtstreekse vlucht tussen Europa en Australië.

De vlucht vertrok maandag om 20:30 uur lokale tijd vanuit Perth. Iets minder dan drie uur eerder landde de Dreamliner, met registratie VH-ZNA, uit Melbourne. De QF9 vertrok met anderhalf uur vertraging vanuit Perth op weg naar Londen Heathrow. Na een vlucht van 17 uur en 26 minuten arriveerde de Boeing 787 op de grootste luchthaven van Londen. Gisterenmiddag steeg de QF10 om 12:30 uur (lokale tijd) op en arriveerde vanochtend op de luchthaven van Perth.

17 uur en 26 minuten duurde de Qantas-vlucht vanuit Perth naar Londen Heathrow © Flightradar24.com

Een strenge lockdown was lange tijd van kracht in Australië. Eind vorig jaar heropende het land de grenzen en daarmee is het herstel uit de coronacrisis ingezet. De vlucht vanuit Perth naar Heathrow draagt daar volgens Kevin Brown, CEO van Perth Airport, aan bij. “Deze rechtstreekse verbinding is handig voor passagiers die op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. De toeristische markt in het Verenigd Koninkrijk draagt haar steentje bij aan het helpen van het herstel van West-Australië. We kijken uit naar een constructieve samenwerking met Qantas bij de wederopbouw van de sector met de rechtstreekse vlucht naar Londen en de rechtstreekse Rome-dienst die in juni van start gaat”, zegt hij tegen Simple Flying.

Niet meer via Darwin

Met de herintroductie van de vlucht tussen Perth en Londen Heathrow vliegt Qantas Airways niet meer vanuit Darwin naar de Engelse stad. Vanaf eind vorig jaar besloot Qantas de routes Melbourne-Heathrow en Sydney-Heathrow te hervatten. De airline slaagde erin met de regering van de deelstaat Northern Territory en Darwin Airport een overeenkomst te sluiten om vluchten op weg naar Londen een tussenstop op het noordelijke vliegveld te laten maken (in plaats van op Perth). Reden daarvoor is dat Darwin wordt hiermee een ‘comeback-hoofdstad’, aldus Michael Gunner, minister-president van Northern Territory. Dit betekent dat er nieuwe markten ontstaan voor onder meer toerisme. Eerder werd Darwin Airport ook al ingezet voor repatriëringsvluchten.