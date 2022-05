De strijd om ITA: Lufthansa wil 20%

De Lufthansa Group heeft zijn zinnen gezet op een aandeel van 20% in ITA Airways. Scheepvaartonderneming en partner van Lufthansa, MSC wil daarnaast graag 60% overnemen van de Italiaanse overheid.

Bronnen melden tegenover persbureau Reuters dat de twee bedrijven samen tachtig procent van ITA over zouden willen nemen en dat de Italiaanse staat, nu volledig eigenaar, in het bezit blijft van de overige twintig. Het bod door de twee bedrijven zou op maandag gedaan zijn. MSC, voluit Mediterranean Shipping Group, trok gezamenlijk met Lufthansa op en diende ook gezamenlijk het aanbod in. Verdere informatie met betrekking tot een mogelijke deal wil het concern niet loslaten. Ook het Italiaanse ministerie van Financiën heeft nog niks laten weten over de biedingen van maandag.

Biedingsstrijd

MSC en Lufthansa ondervinden in de biedingsstrijd tegenstand van een Amerikaanse investeringsmaatschappij Certares. Dit is in dezen een partner van Air France-KLM en Delta Air Lines. Delta heeft aangegeven zelf niet geldelijk te gaan investeren in ITA maar wil wel graag een commercieel partnerschap aangaan een uitbreiden. Air France-KLM heeft nog niks los willen laten over de zaak.

Italiaanse media schatten de waarde van ITA, de opvolger van Alitalia, tussen de één en twee miljard euro. De biedende partijen hebben hierop niet gereageerd tot op heden. De komende week wordt verwacht dat een van de twee groepen bieders wordt uitgenodigd voor diepgaande gesprekken en onderhandelingen over de financiële en beleidsmatige toekomst van ITA. De Italiaanse staat zou tegen het einde van juni de deal beklonken willen hebben.