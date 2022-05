Geen makkelijke beslissing voor Kaag

Nederland gaf dinsdag aan de intentie te hebben aandelen van Air France-KLM te kopen. Sigrid Kaag, minister van Financiën, zegt, ondanks de kritiek, dat dit in het Nederlands belang is.

Op deze manier houdt ons land zeggenschap over het concern, in het bijzonder over de Nederlandse luchtvaart. In totaal heeft Nederland een belang van 9,3 procent waarvoor 220 miljoen euro aan aandelen betaald zou moeten worden. Eerder was dat nog 14 procent. De voorgenomen aankoop stuitte op forse kritiek van diverse Kamerleden, onder meer omdat hiermee de lening van 1,7 miljard euro aan de Franse overheid terugbetaald wordt. Kaag wil met dit streven het ‘publiek belang borgen’. “Dit is geen kapitaalverstrekking, wij kopen aandelen. We hebben aangegeven waarom we dit belangrijk vinden: de hub-functie van Schiphol, het economisch belang. En daar is een keuze uit voortgekomen. Het is geen makkelijke beslissing van het kabinet geweest”, zegt ze tegen de NOS.

Kaag komt terug op uitspraak

Dinsdagochtend gaf Kaag aan dat het niet de bedoeling kan zijn dat het Nederlands belastinggeld gaat zitten in het afbetalen van de schuld richting de Franse staat. De minister ging door het stof, omdat ze die zet uiteindelijk wel wilde voortzetten. “Er was sprake van verwarring mijnerzijds. Ik dacht dat de vraag ging over staatssteun”, zei de minister van Financiën. “Als aandeelhouder hebben wij geen invloed op de bestemming van het geld dat binnenkomt door de verkoop van de aandelen.”

Goedkeuring door Eerste en Tweede Kamer

Het is echter nog niet definitief dat de Nederlandse staat de aandelen gaat kopen. De Eerste en Tweede Kamer moeten de aankoop goedkeuren. Die laatste is kritisch. “Als wij alleen maar geld steken in afkoop van de Franse schuld dan helpt het niets. Tegelijkertijd: als de Fransen het bij Air France-KLM overnemen en Nederland helemaal niets meer te zeggen heeft in het bestuur, heb je ook een probleem”, aldus Henk Nijboer van de PvdA.