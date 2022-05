Ryanair botst met Belgisch personeel

De Ierse low-budgetmaatschappij Ryanair heeft haar Belgische vliegers laten weten dat ze gevolgen zullen ondervinden als het tot stakingen komt. Eerder deze week kondigden deze piloten stakingen aan voor deze zomer.

“Stakingen zullen onze Belgische piloten geen voordelen opleveren, en zullen loonherstel alleen maar vertragen of annuleren en vliegtuigen en banen in gevaar brengen”, zei personeelsdirecteur Darrell Hughes afgelopen woensdag in een interne nota die persagentschap Belga kon inkijken.

Enkele dagen geleden werd bekend dat vakbonden uit vijf landen, waaronder België, dreigen met een Europese staking van het cabinepersoneel bij Ryanair als de low cost airline niet instemt met “een echte sociale dialoog”. BeCA, de beroepsvereniging voor verkeersvliegers in België, en de vakbonden ACV Puls en CNE lieten maandagavond weten de actie van de bemanningsleden met België als thuisbasis te steunen.

Aldus BeCA heeft de ontevredenheid van het cabinepersoneel en van de piloten er alles te maken met het feit dat Ryanair “voortdurend het Belgische arbeidsrecht omzeilt”. Volgens de beroepsvereniging en de vakbonden gebruikt de maatschappij alle mogelijke middelen om zich te onttrekken regelgeving.

“Stakingen leveren niets op”

Ryanair benadrukte woensdag in het bericht aan de Belgische piloten dat ze op 7 oktober 2020 een overeenkomst gesloten heeft met ACV Puls/CNE over de loonvoorwaarden voor de piloten tot 2024 en dat de vakbond daarop nu zou willen terugkomen. “Als de vakbond die overeenkomst naast zich neerlegt, dan zullen ook alle andere onderhandelde voordelen voor de piloten komen te vervallen”, klinkt het. In dat geval verliezen de piloten volgens Ryanair onder andere het volgende: elk resterend loonherstel, het 5/4-rooster (vijf dagen werken, vier dagen rust), alle overeenkomsten rond transfers en promoties, baanzekerheid of een thuisbasis in België.

De Ierse luchtvaartmaatschappij benadrukt dat “stakingen niets opleveren”. “Stakingen zorgen enkel voor schade aan het klantenvertrouwen en de Belgische basissen en banen, terwijl we nog in een fragiele herstelperiode na corona zitten. Dit is geen bedreiging, maar de rationele uitkomst als we niet op onze Belgische crews kunnen rekenen om de planning uit te voeren. Onze beide Belgische basissen worden al getroffen door de nieuwe vliegtaks.” Ryanair dreigt daarom in de nota ook met het verhuizen van capaciteit en investeringen vanuit België naar andere landen: “Als we geen onderhandelingen kunnen voeren gebaseerd op realistische en werkbare onderhandelde oplossingen, dan zullen we onze capaciteit en investeringen focussen in andere landen, waar de pilotenverenigingen en vakbonden wel overeenkomsten kunnen sluiten en naleven”.