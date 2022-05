Schiphol snijdt in het aantal slots

Schiphol komt mogelijk met drastische maatregelen na de chaos van de afgelopen weken. De luchthaven wil in de zomermaanden het aantal starts en landingen verlagen van 126.000 naar op zijn minst 90.000. Dit is 30% minder dan nu aan vluchten is uitgegeven voor de zomervakantie. Insiders spreken van een ’forse ingreep’.

Woensdag is hiertoe een schriftelijk verzoek ingediend bij de slotcoördinator. De luchthaven doet dit omdat de reizigersgroei ’onverwacht en exceptioneel’ zou zijn in de periode na corona. Hoewel de reizigersaantallen nog beneden het niveau van voor de pandemie liggen heerst er chaos op de luchthaven. Dit door een tekort aan personeel wat al weken leidt tot urenlange wachtrijen, chaos en soms opstootjes op de luchthaven, waarvan de beelden de hele wereld over gaan. De oplossing daarvan is, hoewel rigoureus, simpel: met minder passagiers, zijn er ook minder handjes nodig, zo is het idee.

Beperking van het aantal slots

Schiphol vraagt nu eerst aan de slotcoördinator om start- en landingsmomenten, de zogeheten slots, die niet worden gevlogen, niet weer opnieuw uit te geven. Ook vervallen historische rechten niet, waardoor luchtvaartmaatschappijen wellicht makkelijker over te halen zijn om vluchten te annuleren, zo denkt Schiphol. Voor de zomer zijn 126.000 slots vergund. „Het is niet het streven om op 90.000 uit te komen, maar wij denken dat zo’n ondergrens luchtvaartmaatschappijen het vertrouwen geeft dat ze hun rechten niet verliezen”, zei een woordvoerder van Schiphol afgelopen woensdag. In juni volgt een evaluatiemoment, aldus operationeel directeur Hanne Buis in de brief.

De hele arbeidsmarkt is in rep en roer. Dat dat op Schiphol ook zo is moge duidelijk zijn. Topman Dick Benschop van Schiphol zei een paar weken geleden al een oplossing te zien in minder vluchten, maar dit is de allerlaatste optie in de ogen van de luchtvaartmaatschappijen. Deze peinzen er niet over om minder te vliegen daar zij voor het eerst weer een goed seizoen draaien na corona. Ook is bij hen elke cent nodig in het herstel na de pandemie.. Met de maatschappijen en vakbonden wordt al weken gepraat, maar een overeenkomst dan wel een simpele doorbraak op het gebied van bijvoorbeeld een betere beloning van het luchthavenpersoneel is nog altijd niet bereikt. De vakbonden dreigen met acties als er niets gebeurt op korte termijn.

Reacties

Directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR lijkt dit ’een goede stap’. “Dit leidt in ieder geval tot meer flexibiliteit en beweging bij de airlines als die door regels gedwongen op slots blijven zitten.” Daartegenover zei KLM-topman Pieter Elbers deze week nog dat het schrappen van vluchten wat hem betreft niet acceptabel is. De luchtvaart moet het juist hebben van de maanden waarin Schiphol nu het aantal vluchten wil beperken.