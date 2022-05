Schiphol stevent af op déjà vu

Tot nu toe was het vooral op vrije dagen chaos op Schiphol, maar de luchthaven vreest dat de drukte vanaf nu tot en met de zomer iedere dag aanhoudt.

De drukte op Schiphol ving aan het begin van de meivakantie aan. Eerst vond er een staking van het grondpersoneel van KLM plaats, later werden de personeelstekorten blootgesteld. De luchthaven riep maatschappijen op vluchten te schrappen om op die manier een toestroom van reizigers naar de vertrekhallen te beperken. KLM gaf daaraan gehoor, bij andere maatschappijen ging de oproep het ene oor in en het andere oor uit. Daardoor bleef het alsnog erg druk, én dat zal de komende maanden niet anders zijn. “Tot en met de zomer zijn de reizigersaantallen vergelijkbaar met die van in de meivakantie. Het blijft alle dagen druk. Het personeelstekort blijft ook”, zegt een woordvoerder van Schiphol in gesprek met NU.nl.

Drukte leidt tot agressie

Afgelopen dagen stonden er opnieuw lange rijen voor de security. Afgelopen zondag liep het zelfs uit de hand toen gefrustreerde reizigers aan het duwen en trekken sloegen. De Marechaussee moest eraan te pas komen. Door de wachtrijen, die soms wel opliepen tot enkele uren, misten sommige mensen hun vlucht. Het advies is op tijd naar Schiphol te komen, maar té vroeg heeft volgens de woordvoerder geen zin. Daardoor stapelt de drukte zich in de vertrekhallen op en is het überhaupt nog niet mogelijk om in te checken, omdat de incheckbalies dan nog niet open zijn. “De personeelstekorten spelen overal. Bij de beveiliging, maar ook bij de incheckbalies en de bagageafhandeling”, vervolgt de zegsman.

Zomer 2021

Met die tekorten lijkt Schiphol een déjà vu te gaan beleven. Vorige zomer kampte onder meer de grondafhandeling al met te weinig personeel. Sommige vluchten vertrokken zonder bagage en bij aankomst moesten reizigers lang wachten op hun bagage. Dick Benschop, topman van Schiphol, gaf toe dat medewerkers daardoor de dupe werden van de concurrerende afhandelaren. Toch zei hij dat Schiphol goed voorbereid zou zijn op de drukte van vorige zomer. FNV was het daarmee oneens en stuurde een brief aan de directie, werkgeversvereniging en Barbara Visser, toentertijd demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin stond dat de chaos van de zomer van 2021 zich dit jaar niet moet herhalen.