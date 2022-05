Airbus en Qatar Airways mogen elkaar hele zomer bevechten

Airbus en Qatar Airways maken zich klaar voor de drie maanden durende rechtszaak die deze zomer zal plaatsvinden.

Het Britse Hooggerechtshof ging donderdag mee in het verzoek van Qatar Airways om een spoedig begin van het proces. Volgens de rechter is er een ‘publiek belang’ in de uitkomst van het geschil tussen de twee bedrijven, dat allemaal draait om de kwaliteit van tientallen Airbus A350’s. “Ik twijfel er absoluut niet aan dat deze zaak zo snel mogelijk moet worden behandeld,” aldus het hof.

In de tussentijd mag Airbus wel doorgaan met de leveringen van nieuwe A350’s aan Qatar Airways, dat de toestellen niet in ontvangst wil nemen totdat er een rechterlijk vonnis ligt. Ook mag de Europese vliegtuigbouwer ervoor kiezen om de toestellen aan andere maatschappijen, iets dat de Qatari eveneens trachtten te voorkomen. De rechter kwam bovendien niet tegemoet aan het verzoek van de luchtvaartmaatschappij om de rechtszaak in twee onderdelen op te splitsen, waarbij Airbus meer tijd zou krijgen voor een grondige technische analyse van de problemen. De Europese vliegtuigbouwer gaf zelf aan dat het zo’n analyse al heeft gemaakt.

Moment van reflectie

De rechter roept beide partijen op om de komende weken, tot het moment dat de rechtszaak in juni begint, te gebruiken voor een ‘moment van reflectie’. “Op dit moment lijkt deze zaak niet te schikken – dat kan veranderen. De kosten voor beide partijen zijn naar mijn mening veel te hoog. Er wordt hier veel te veel tijd doorgebracht”, zei de rechter donderdag. Airbus zegt open te staan voor een schikking: “Het voortzetten van de rechtszaak is niet in het belang van wie dan ook.” Qatar Airways zegt ondertussen uit te zien naar het versnelde proces, waarmee er volgens het bedrijf snel een oplossing zal komen voor het geschil.

Het inmiddels maandenlang durende conflict begon in de zomer van 2021, toen Qatar Airways meerdere A350’s aan de grond zette vanwege het afbladderen van het verfoppervlak van de toestellen. Airbus stelt dat het slechts om optische schade gaat, maar volgens de Qatari vormen de problemen inmiddels een risico voor de veiligheid. De twee bedrijven kwamen er onderling niet uit, waarop de luchtvaartmaatschappij in december besloot een rechtszaak aan te spannen bij het Londense Hooggerechtshof. De luchtvaartmaatschappij eist een schadevergoeding van ruim 600 miljoen dollar, een bedrag dat inmiddels is opgelopen tot ruim een miljard dollar. Als tegenreactie zette Airbus een streep door de bestelling van vijftig A321neo’s door Qatar Airways, een stap die onlangs door de rechter werd goedgekeurd.

Oorzaak

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de oorzaak van de verfproblemen is. Airbus zelf beschrijft het probleem als ‘vroege oppervlakslijtage’. De mesh-laag zou een verklaring voor het ontstaan van de afbladdering kunnen bieden. Net als de Boeing 787 Dreamliner wordt de romp van de Airbus A350 vervaardigd met composiet in plaats van met aluminium. Doordat de buitenkant van het toestel niet van metaal is gemaakt, is de extra mesh-laag nodig om bijvoorbeeld een blikseminslag te kunnen geleiden. Die extra laag bewerkstelligt echter dat de verf slechter aanhecht. Wat het geheel nog ingewikkelder maakt is dat verf uitzet en inkrimpt afhankelijk van de temperatuur, terwijl koolstofvezel dat niet doet.

In de beginfase van de verslechtering gaat het enkel om optische schade. De verslechterende laag brengt niet gelijk de veiligheid van de toestellen in gevaar. Echter, bij Qatar Airways en ten minste één andere maatschappij is de slijtage naar verluidt dermate groot dat ook in de mesh-laag onder de verf gaten begonnen te ontstaan. Dat zou wél een veiligheidsgevaar kunnen inhouden.