KLM onthult nieuwe klasse aan boord: Premium Comfort

Tijdens het Dutch Open 2022-golftournooi heeft KLM haar nieuwe Premium Comfort-klasse gepresenteerd. De nieuwe klasse werd in februari 2020, vlak voor de coronacrisis, al door CEO Pieter Elbers aangekondigd.

Met Premium Comfort wil KLM een tussenklasse bieden tussen economy en business. De nieuwe klasse heeft enerzijds meer ruimte, keuze, comfort en privacy dan in economy, maar is tegelijkertijd voordeliger dan een business class-ticket. “Premium Comfort is een geheel nieuwe klasse aan boord met een eigen cabine voorzien van nieuwe stoelen en een eigen service en catering. Afhankelijk van het type vliegtuig zijn er 21 tot 28 stoelen in de Premium Comfort-sectie, die beschikt over bredere stoelen met meer beenruimte, een groter beeldscherm en een voetensteun”, laat de maatschappij weten. “De stoelen in Premium Comfort kunnen bovendien verder achterover worden gezet dan de stoelen in de Economy Class.”

© KLM

Luchthaven, stoelen en catering

Met een Premium Comfort-ticket krijgen passagiers allereerst meer mogelijkheden wat betreft het meenemen van bagage. Bovendien krijgen ze voorrang bij het inchecken en het instappen. Aan boord hebben reizigers zichtbaar meer ruimte in de 2-3-2-indeling, zoals hierboven op de foto’s is te zien. Ook het cateringaanbod verschilt. Afhankelijk van de duur van de vlucht krijgen passagiers één of twee maaltijden aangeboden, waarbij er altijd keuze is tussen een maaltijd met vlees of vis en een vegetarische maaltijd. Vervolgens is er naar keuze koffie, thee, likeur en ijs, en zijn er ook tussendoortjes en cocktails beschikbaar. KLM heeft bij de maaltijdenselectie vooral gekeken naar gerechten die eerder al succesvol waren in de business class.

Vanaf juli

Momenteel worden er al toestellen omgebouwd door de Engineering & Maintenance-tak van KLM op Schiphol-Oost. Het is de verwachting dat de eerste vliegtuigen met een Premium Comfort-klasse vanaf eind juli 2022 zullen vliegen. De klasse komt eerst beschikbaar in toestellen die worden ingezet op routes naar Noord-Amerika.