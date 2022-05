Mogelijk weer directe vluchten van Israël naar Turkije

Gesprekken die deze week tussen Israël en Turkije worden gehouden hebben mogelijk een onverwacht opvallend en welkom resultaat: rechtstreekse vluchten door Israëlische luchtvaartmaatschappijen tussen de twee landen na een onderbreking van twaalf jaar.

Hoewel geen van beide landen heeft bevestigd dat vluchten van Israëlische carriers op korte termijn weer plaatsvinden, is wel gezegd dat er gesprekken zouden plaatsvinden om de vluchten opnieuw te starten. Deze toenadering komt na een lange periode van onderlinge spanningen tussen Israël en Turkije.

Bloomberg deed verslag van een mediaconferentie in Israël die woensdag 25 mei werd gehouden door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid. “We zijn overeengekomen onze betrekkingen op veel gebieden te versterken (…) ook zullen we de besprekingen over de burgerluchtvaart te hervatten”, aldus Cavusoglu. “We zien ernaar uit uw nationale luchtvaartmaatschappijen en andere Israëlische bedrijven te zien vliegen naar verschillende bestemmingen in Turkije en tussen verschillende steden in Turkije en Israël.”

Lastige relatie

De band tussen Turkije en Israël gaat terug tot 1949, slechts een jaar na de oprichting van de Israëlische staat. Turkije was het eerste islamitische land dat Israël officieel erkende. Op politiek niveau is de relatie de laatste tijd echter niet al te vriendelijk. Deze toenadering lijkt voor de algehele relatie, en daarmee ook voor de luchtvaartwereld, een stap in de goede richting. Eerder werd direct vliegverkeer tussen onder andere Israël en Marokko ook al hervat; het land lijkt bezig met een diplomatiek charmeoffensief in de islamitische wereld.

Toerisme

Israël was lange tijd een populaire bestemming voor Turkse reizigers met passagiersaantallen rond de 1,5 miljoen. Destijds overtrof het aantal Turkse reizigers op vluchten naar Israël ruimschoots het aantal Israëlische reizigers op vluchten naar Turkije. Het aantal Israëliërs dat naar Turkije afreisde daalde verder na het Gaza-conflict in 2008/09 en het standpunt van Turkije daarover. Sommige Israëlische politici drongen er bijvoorbeeld op aan om reizen naar Turkije te boycotten.

In 2012 was het aantal Israëli’s dat jaarlijks van Tel Aviv naar Istanbul vloog tot slechts 80.000 per jaar gedaald. De Turkse premier reageerde hierop met de woorden: “We hebben geen Israëlische toeristen nodig. We hebben hun plaatsen met succes ingevuld.” Wellicht dat de verbeterde relatie een ommekeer kan brengen in het toerisme en vliegverkeer tussen de twee landen.