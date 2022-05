Rem op KLM-tickets vanaf Schiphol door drukte

KLM zet een rem op de verkoop van tickets voor vluchten die de komende dagen gaan vertrekken vanaf Schiphol. Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege de grote drukte op de luchthaven.

Door deze, inmiddels welbekende drukte zal er nog maar een beperkt aantal tickets beschikbaar zijn voor vluchten van KLM tot en met aanstaande zondag. “Dit doen we om ruimte te creëren voor het geval er klanten omgeboekt moeten worden als gevolg van de chaos op Schiphol,” aldus de luchtvaartmaatschappij. KLM krijgt naar eigen zeggen veel vragen van klanten die de rijen voor de security hebben gezien en het niet aandurven vanaf Schiphol te vertrekken. De airliner biedt een omboekingsregeling aan.

Al sinds het begin van de meivakantie is het druk op de luchthaven. Er is een tekort aan onder andere bagage-afhandelaars en beveiligers, waardoor mensen de afgelopen dagen soms urenlang in de rij hebben moeten staan en hun vlucht misten. Ook op Hemelvaartsdag stonden reizigers ’s ochtends vroeg lang in de rij op Schiphol. Vanwege het lange Hemelvaartweekend en het personeelstekort bij eerder genoemde diensten was het opnieuw erg druk op de luchthaven. Rond het middaguur was de drukte onder controle en stonden er geen lange rijen meer. KLM-medewerkers geven aan dat de situatie op de luchthaven blijvend problematisch is, al vond volgens een van hen het drukste moment van de donderdagochtend plaats rond 05.00 uur. “Toen stond de rij tot aan de snelweg.” Zij vertelt al een paar keer uitgescholden te zijn.