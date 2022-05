Roep om vertrek Schiphol-topman Benschop zwelt aan

Schiphol-topman Dick Benschop is niet van plan om op te stappen te midden van de chaotische situaties op de luchthaven de afgelopen weken.

“Ik denk niet aan opstappen. Ik ben bijzonder gemotiveerd om alles op te lossen”, zegt Benschop donderdag in een interview met het ANP. Eerder op de dag kwam Schiphol met een actieplan om aankomende zomer de drukte en lange wachtrijen tegen te gaan. De luchthaven wil meer beveiligers werven, arbeidsvoorwaarden verbeteren en zorgen voor een snellere doorstroming van reizigers in de terminal. Daarbij valt te denken aan coaches die passagiers helpen sneller door de beveiliging te komen. Ook worden er mogelijk vluchten overgeheveld naar regionale luchthavens, met name Rotterdam The Hague Airport. Om dat te bewerkstelligen is echter nog veel discussie nodig met luchtvaartmaatschappijen, die vooralsnog niet gewillig zijn om een deel van hun operatie te verplaatsen naar een ander vliegveld.

“Ik ga niet op goed geluk de zomerperiode in. Het is duidelijk dat de druk heel groot is en dat we moeten ingrijpen”, zegt Benschop. “Het is duidelijk dat we een verplichting hebben om alles in goede banen te leiden. We hebben dat op veel momenten niet waargemaakt. Het is echt pijnlijk als mensen een vlucht missen omdat ze te lang in de rij moeten staan.” Door de chaos ontstonden er op Schiphol ook opstootjes tussen passagiers en beveiligers. Daar moest de Marechaussee bij ingrijpen. “Die agressie vind ik heel erg. Gelukkig was het een incident. Ik begrijp de teleurstelling van passagiers door de lange wachtrijen, maar onze werknemers doen keihard hun best. Ik hoop dat mensen daar begrip voor hebben.”

Kritiek op aanblijven

Ondertussen laait de kritiek op het aanblijven van Benschop vanuit verschillende hoeken verder op. Benschop reageerde pas twee weken nadat de problemen met grote drukte ontstonden publiekelijk op de situatie. Zelf gaf hij aan dat dat kwam door een coronabesmetting. Vrijdag kwam via De Telegraaf naar buiten dat de Schiphol-topman de afgelopen weken juist geregeld de luchthaven heeft verlaten voor verschillende bezoeken in binnen- en buitenland. Zo zou hij in het weekend na Koningsdag aan boord zijn gestapt van een KLM-vlucht naar Porto, bezocht hij twee weken daarna de jaarlijkse bijeenkomst van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vloog hij kort daarop naar Washington om een prijs in ontvangst te nemen en reisde hij de volgende week af naar het World Economic Forum in Davos. Dit laatste evenement verliet hij vroegtijdig, maar al met al was de CEO van Schiphol zo’n een derde deel van de maand afwezig.

Tweede Kamerlid Wybren van Haga zal komende week bij het luchtvaartdebat aandringen op het vertrek van Benschop, zo laat zijn partij BVNL weten in een verklaring. “Het is onbegrijpelijk dat Benschop de afgelopen weken meerdere keren het land verliet, terwijl het chaos troef is op de luchthaven. Wel luxe dineren op een gala-avond in Washington, het World Economic Forum in Davos en de jaarlijkse meeting van VNO-NCW, maar niets doen aan de enorme rijen en de gevaarlijke situaties op Schiphol. Dat kan natuurlijk niet,” aldus Van Haga.

Ondertussen zet KLM vanwege de drukte een rem op de verkoop van tickets voor vluchten die de komende dagen gaan vertrekken vanaf Schiphol.