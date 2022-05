Schiphol-topman moet zich verantwoorden

Dick Benschop, topman van Schiphol, komt dinsdag naar de Tweede Kamer om te praten over de chaos op de Noord-Hollandse luchthaven.

Naast de onvrede onder vakbonden, reizigers en maatschappijen, klinkt er steeds meer kritiek uit de Tweede Kamer op de situatie op Schiphol. Wybren van Haga, Kamerlid van BVNL, uitte er al eerder zijn ongenoegen over dat Benschop afgelopen weken meerdere keren Nederland verliet. De topman reisde af naar Washington om een prijs in ontvangst nemen en vertrok daarna naar het World Economic Forum in Davos. Dat tweede evenement verliet hij echter vroegtijdig. Maar dat hij schittert van afwezigheid terwijl het op Schiphol vrijwel dagelijks een chaos is, zint Van Haga niet. Hij roept al enige tijd op tot het vertrek van de luchthavenbestuurder.

Kritiek vanuit de Kamer

Naast het Kamerlid van BVNL uitten meer partijen kritiek op Benschop. Onder andere de VVD is niet te spreken over de huidige situatie. “Er gaat veel mis op Schiphol, maar we horen heel weinig vanuit de bestuurskamer. Hoe heeft dit zo mis kunnen gaan, en wat wordt er gedaan om het op te lossen zodat mensen deze zomer wél gewoon zorgeloos met vakantie kunnen?”, vraagt Kamerlid Daniel Koerhuis zich af bij het Algemeen Dagblad. Habtamu de Hoop van de PvdA sluit zich daarbij aan. “Waarom lukt het niet om Schiphol-personeel een fatsoenlijk loon te betalen, een zeker contract te geven en goede arbeidsomstandigheden te creëren?”, stelt hij, daarmee doelend op de lage lonen die werknemers van de grondafhandeling betaald krijgen. Vakbonden lieten zich daar al eerder over uit en eisten een minimumloon van veertien euro per uur.

Benschop staat open voor gesprek

De VVD en PvdA nodigden Benschop dan ook uit om dinsdag naar de Tweede Kamer te komen. Daar moet de Schiphol-topman zich onder meer verantwoorden over hoe het zo heeft kunnen misgaan én of het, met het oog op de drukke zomer, mogelijk is de luchthaven weer op de rit te krijgen. Zelf staat Benschop open om zijn verhaal in te Kamer te doen. In een eerder interview met het ANP zei hij ‘bijzonder gemotiveerd’ te zijn de problemen op te lossen en niet te denken aan een vroegtijdig vertrek (als CEO).