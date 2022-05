Shuttle-vluchten naar WK voetbal

Qatar Airways biedt samen met Flydubai, Kuwait Airways, Omar Air en Saudia Match Day Shuttle-vluchten naar Doha aan tijdens het WK voetbal.

Van 21 november tot 18 december vindt het wereldkampioenschap plaats in Qatar. Tijdens die weken gaan de maatschappijen de samenwerking aan om mensen met wedstrijdtickets naar Doha te brengen. Bedoeling is dat zij vanuit Dubai, Jeddah, Koeweit Stad, Muscat en Riyadh ’s ochtends naar Qatar vliegen. Daar wordt speciaal vervoer geregeld tussen de luchthaven en het stadion. Vervolgens keren de mensen ’s avonds terug naar huis. Een hotel boeken is daardoor niet nodig. Qatar Airways geeft aan dat zij in de toekomst dit concept verder wil uitbouwen. Het streven is voetbalfans van over de hele wereld in te vliegen.

Vluchten per dag

Flydubai voert zestig vluchten per dag uit, Oman Air 48, Saudia 40 en Kuwait Airways 20. De vluchten zorgen ervoor dat het voor duizenden fans makkelijker wordt om het eerste toernooi in het Midden-Oosten bij te wonen. Volgens Akbar Al Baker, CEO van Qatar Airways, is het aantrekken van het WK voetbal eveneens een ‘overwinning’ voor Qatar, omdat mensen kennis maken met de cultuur van het land. “Het landschap van dit toernooi geeft ons de mogelijkheid om de zaken te spreiden met verschillende regionale luchtvaartmaatschappijen. Onze gecombineerde bandbreedte met Flydubai, Kuwait Airways, Oman Air en Saudia zal reisflexibiliteit creëren die culturen zal overbruggen en fans de kans zal geven om meerdere plaatsen in het Midden-Oosten te verkennen”, zegt hij in een verklaring.

Samenwerking

Andere maatschappijen spreken eveneens vol lof over de samenwerking. “Match Day Shuttle-vluchten zijn een geweldige manier voor fans om meer te zien van de rijke en levendige culturen die in overvloed aanwezig zijn in de regio”, aldus Abdulaziz Al Raisi, topman van Oman Air. De CEO van Saudia sluit zich daarbij aan. “Door de geest van sport, kijken we ernaar uit om gasten van over de hele wereld te verwelkomen om de regio te bezoeken en de kenmerkende Saoedische gastvrijheid aan boord te ervaren, naast het verkennen van een unieke cultuur en erfgoed”, stelt hij.