Best zitten met Premium Comfort bij KLM | Achtergrond

Tijdens het Dutch Open 2022, een vierdaags golfevenement in het Brabantse Cromvoirt, stelde medesponsor KLM de bezoekers in de gelegenheid kennis te maken met de vrijdag officieel gelanceerde Premium Comfort Class. Het betreft een nieuwe reisklasse tussen Economy Comfort en Business in.

Sinds jaar en dag is het golftoernooi Dutch Open verbonden aan de naam van KLM. Voor KLM geldt het toernooi als een essentieel platform om in contact te blijven met belangrijke zakelijke relaties. Met de door een bosrand omzoomde greens op de achtergrond, het met een Michelin-ster bekroonde restaurant Noble Kitchen binnen handbereik, en in de directe nabijheid van andere standhouders die hun producten aanbieden voor de mensen met de beter gevulde portemonnee, is het voor KLM een uitstekende plek om het product te laten zien dat ze op de markt zet voor zakenreizigers die geen World Business Class mogen vliegen en toeristen die meer comfort willen dan in Economy Comfort.

Pieter Elbers, KLM-CEO en Elvira Verbeem, Sales Develop Manager bij KLM © Lieneke Koornstra

Demonstratieruimte © Lieneke Koornstra

Demonstratieruimte © Lieneke Koornstra

Demonstratieruimte © Lieneke Koornstra

KLM medesponsor van Dutch Open © Lieneke Koornstra

Restaurant Noble Kitchen © Lieneke Koornstra

KLM present bij Dutch Open 2022 © Lieneke Koornstra

Genieten

Steeds meer maatschappijen installeren Premium Comfort in hun vliegtuigen, waaronder KLM’s partners Air France, Delta Airlines en Virgin Atlantic. De blauwe maatschappij speelt nu ook in op deze ontwikkeling. De stoelen zijn een ontwerp van Collins Aerospace en herinnert bij de eerste aanblik meteen aan het Business Class-product van de vorige eeuw. Geen slaapstoel, maar wel een stoel met een bredere en dikker gevulde rugleuning die over meer beenruimte beschikt. De stoel kan ook verder achterover dan in de Economy Class en Economy Comfort, zij het met het enorme verschil dat iemand die achter een ‘kantelaar’ zit en zelf niet wil kantelen, geen rugleuning op een paar centimeter afstand van zijn gezicht gepositioneerd krijgt. Het is best zitten. Reizigers die voor deze klasse boeken, genieten bovendien voorrang bij het inchecken en instappen, mogen meer bagage meenemen, krijgen betere maaltijden voorgeschoteld en dat tezamen met een breed aanbod van selecte wijnen en likeuren. Een amenity kit wordt ook nog uitgereikt, al zal daarin vergeefs worden gezocht naar een KLM-huisje.

© KLM

© KLM

© KLM

© KLM

© KLM

© KLM

Vooroplopen met duurzame producten

Bas Gerressen, directeur KLM Nederland, is er trots op om ondanks de crisis in dit product te kunnen investeren. Dat KLM hiermee niet vooropliep, bracht het voordeel met zich mee dat ze bij de concurrent konden kijken hoe het product eruit moest zien en voor welke prijs het kon worden aangeboden. De Nederlandse airline wil echter wel vooroplopen met het gebruik van duurzame producten in haar Premium Comfort Class. Dat geldt niet alleen voor de gewichtsreductie van de stoelen ten opzichte van eerdere versies maar ook voor de materialen bij de catering die ofwel herbruikbaar zijn (speciaal bestek, kommetjes en borden van lichtgewicht polopropyleen) ofwel, indien niet herbruikbaar, gemaakt van gerecycled PEF. Zelfs tandenborstels van bamboe inclusief tandpasta in milieuvriendelijke verpakking maken deel uit van het op duurzaamheid gerichte totaalpakket.

Bes Geressen, directeur KLM, tijdens presentatie Premium Comfort Class aan de media © Lieneke Koornstra

Stoelopstelling en vloot

In juli moet de eerste Boeing 787-10 met Premium Comfort zijn uitgerust. Daarna volgen de 787-9, 777-200 en 777-300. Omdat de laatste Airbus A330 volgens de planning in 2025 is uitgefaseerd, zal in deze vliegtuigen alles bij het oude blijven. In de andere lange-afstandsmachines gaat het aantal zitplaatsen in de Economy Class omlaag. Dit om ruimte te maken voor zowel Premium Comfort als voor meer Economy Comfort-stoelen. De totale capaciteit van de longhaul-vloot neemt hierdoor dus af. De 777-300 gaat van 408 naar 381 stoelen, de 777-200 van 320 naar 288, de 787-10 van 344 naar 318 en de 787-9 van 294 naar 275. In de Boeing 787 komen de Premium Comfort-stoelen in een 2-3-2-opstelling te staan, in alle Boeing 777’s in een 2-4-2-opstelling vanwege de wat bredere romp. Volgens de planning moeten per november 2023 alle vijftig long-haulmachines zijn omgebouwd, een stevige klus voor de eigen technische afdeling, KLM Engineering & Maintenance op Schiphol-Oost. De machines van de Airbus A320neo-serie waarmee de blauwe luchtvaartmaatschappij in de toekomst op haar Europese bestemmingen gaat vliegen, zullen het zonder Premium Comfort moeten stellen.

Een 787-10 van KLM ©KLM

Een KLM Boeing 787-9 ©Daan van der Heijden | Aviation-photography

(c) Ewout Pahud

KLM Asia Boeing 777-200 © Alf van Beem, CC0, via Wikimedia Commons

Heel aantrekkelijk

De eerste KLM-vlucht waarvoor het mogelijk is een Premium Comfort-stoel te bemachtigen, gaat richting New York en staat gepland op 26 juli. Los Angeles en Chicago zijn de daaropvolgende mogelijkheden. Daarna komen steden op andere dan de Noord-Atlantische routes aan de beurt, waaronder Nairobi, Kilimanjaro, Dar Es Salaam, Panama-Stad en Delhi. Het gaat steeds om lange reizen waarbij een stoel in de Economy Comfort weliswaar meer beenruimte biedt, maar de smalle stoel blijft dezelfde en als de persoon voor je een ‘kantelaar’ is en jij niet, is het daar benauwd toeven. Veel verschil maakt de beleving dan niet met een aanzienlijk goedkopere plaats in de Economy Class, voor insiders ook wel bekend als de Favela. Als de buidel dan toch wordt getrokken voor extra comfort tijdens een lange vlucht, wordt de Premium Comfort een wel heel aantrekkelijk alternatief tegen, volgens Bas Gerresen, ongeveer tweemaal de prijs van een Economy-ticket. Maar dat niet alleen. Evenzeer vormt het dat voor de reiziger die alsnog wil upgraden naar de Business Class. Op de heenreis ruimschoots comfort in Premium Comfort, op de terugreis lekker slapen op een full flat stoel terwijl het vliegtuig je in slaap wiegt.