Eindhoven Airport: “Niet heel ruim in de jas”

Regionale luchthavens staan open om vluchten van Schiphol over te nemen. Eindhoven Airport heeft over komende zomer nog niets gehoord terwijl dan opnieuw grote drukte op Noord-Hollandse luchthaven wordt verwacht.

Schiphol gaf aan dat het aantal vluchten afhankelijk zal zijn van het personeel dat beschikbaar is. Dick Benschop, de topman die momenteel onder vuur ligt omdat hij meerdere keren afwezig was terwijl op Schiphol frequent een chaos heerste, zei dat voorafgaand aan de zomer een redelijke inschatting gemaakt zal worden van welke vluchten wel en niet door kunnen gaan. De CEO wil reizigers tijdig op de hoogte stellen over wijzigingen in de vluchtschema’s.

Vlucht vanaf andere luchthaven

Een van die wijzigingen kan zijn dat een vlucht vanaf Eindhoven Airport vertrekt. Het Brabantse vliegveld wil Schiphol tegemoetkomen, maar houdt daarbij wel rekening met haar eigen capaciteit. “Het is natuurlijk maar de vraag of hetgeen we eventueel kunnen aanbieden, past binnen de vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen”, licht de woordvoerder van Eindhoven Airport toe tegenover ANP. De luchthaven verwacht een ‘drukke zomer die, met wat extra wachttijd, goed verloopt’.

Hetzelfde probleem op Eindhoven Airport

De woordvoerder vervolgt dat stakingen of ziek personeel oponthoud kunnen opleveren. “We redden het qua hoeveelheid personeel maar we zitten niet heel ruim in de jas”, zegt hij. Al eerder gaf hij aan dat meer handen bij onder meer de beveiliging en grondafhandeling welkom zijn. “Er is vroeg gestart met het werven van extra personeel en we hebben dus extra collega’s geworven maar er is krapte op de arbeidsmarkt en iedereen vist in dezelfde vijver.” Eerder werd al duidelijk dat de situatie op Eindhoven Airport ‘beheersbaar’ is, maar dat wel ‘alle zeilen bijgezet worden’ om de luchthavenoperaties in goede banen te leiden. Vluchtuitval werd vooralsnog niet voorspeld maar dat mogelijk vertragingen ontstaan omdat vliegtuigen later arriveren, wordt niet uitgesloten.