Vernietigde Antonov An-225 wordt opgeruimd | Video

Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd tijdens de Russische aanvallen ook de Antonov An-225 vernietigd. Het grootste vliegtuig ter wereld wordt nu opgeruimd.

Op beelden die op sociale media opdoken is te zien dat het toestel nog steeds volledig in puin ligt op de luchthaven van Kiev Hostomel. Sleepwagens rijden het puin uit de hangaar. Na de aanval op de An-225 was er hoop dat het toestel weer luchtwaardig kon worden gemaakt. Die hoop vervloog toen geconstateerd werd wat er nog van het vliegtuig restte. Voor de vernietiging werd de 640 ton zware luchtreus bewees herhaaldelijk diensten voor goederentransporten en humanitaire missies.

Tweede An-225

Alhoewel de hervatting van de bouw van de tweede Antonov An-225 een verloren zaak lijkt, kondigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorige week aan dat hij alsnog de andere An-225 wil afbouwen. Dit ter nagedachtenis van de piloten die in de oorlog omgekomen zijn, voornamelijk in Azovstal. “Alles brachten zij erheen, van wapens tot water. Vele gewonden haalden zij ervandaan”, gaf Zelensky toentertijd aan in een onlinebijeenkomst met Oekraïense studenten.

Hoge kosten

In 1994, vijftien jaar na de bouw van de Antonov An-225 die door de Russische aanvallen vernietigd werd, stopte de productie van een tweede An-225 als gevolg van de daarmee gepaard gaande kosten. In 2009 deed Oekraïne nog een poging de bouw te hervatten. De hoge kosten gooiden echter opnieuw roet in het eten. De tweede An-225 zou voor zeventig procent geproduceerd zijn, alleen ruimtevaartonderdelen en avionica zouden nog ontbreken. Geschat wordt dat het hervatten van de bouw alsnog 400 tot 800 miljoen dollar bedraagt. Onbekend is of een aantal onderdelen van de vernietigde Antonov An-225 nog bruikbaar is. Hoe de bouw uiteindelijk gefinancierd zal worden, is nog niet bekend. De mogelijkheid bestaat dat Zelensky zelf betaalt, of dat het Antonov-team alsnog een investeerder vindt.