Een plek reserveren voor de beveiligingscontrole kan steeds vaker

Bij Amerikaanse luchthavens is het steeds vaker mogelijk gratis een tijdslot te reserveren voor de beveiligingscontrole. Nu het programma in New York wordt uitgebreid kunnen reizigers op veel Amerikaanse hubs gebruikmaken van ‘CLEAR’, zoals het bedrijf achter het systeem heet.

Alhoewel CLEAR op veel vliegvelden beschikbaar is, wordt het niet altijd de hele dag door gebruikt. Sommige luchthavens kiezen ervoor de reserveringen alleen toe te staan op de drukste momenten van de dag.

Clear



Het Amerikaanse bedrijf CLEAR bestaat al langer en werkte in eerste instantie op een vergelijkbare wijze als Schiphol Privium. Alhoewel CLEAR nog steeds haar oorspronkelijke diensten aanbiedt, is het reserveren van een tijdslot voor de beveiligingscontrole volledig gratis. Reizigers kunnen zich tot 72 uur voor hun vlucht kosteloos aanmelden.

Reserveren

Passagiers krijgen een tijdslot van twintig minuten toegewezen, ongeveer een uur voor het vertrek van een binnenlandse vlucht en 75 minuten voor het vertrek van een internationale vlucht. Door reizigers later te laten arriveren hopen luchthavens de drukte, zeker in de vroege ochtend, te verminderen.

Aantrekkelijk

Zelfs als het systeem van CLEAR effectief blijkt zullen veel vliegvelden ervoor kiezen om het niet in gebruik te nemen. Voor een grote hoeveelheid luchthavens is het van belang dat passagiers enige tijd moeten wachten in de vertrekhal, aangezien dit ervoor zorgt dat de winkels op de luchthaven een grotere omzet kunnen realiseren.