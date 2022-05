Grove misstanden betekenen mogelijk einde Transair

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil de vrachtmaatschappij Transair definitief aan de grond houden. Tijdens een evaluatie werden opvallende misstanden vastgesteld.

De luchtvaartmaatschappij is al veertig jaar actief. “Ononderbroken”, zoals ze trots verkondigt op haar website. Sinds 2 juli jongstleden verkeert Transair Hawaii echter in zwaar weer. Op dat moment moesten de twee piloten van een Boeing 737-200 van de vrachtmaatschappij een noodlanding maken op zee vanwege problemen met de motoren.

Het wrak werd een week later gevonden op een diepte van ruim honderd meter op de zeebodem. De Boeing 737 was grotendeels gedesintegreerd. Eerder had de Amerikaanse luchtvaartautoriteit de onderhouds- en veiligheidscultuur van moederbedrijf Rhoades Aviation onder de loep genomen en overtredingen geconstateerd.

Het ongeluk was reden genoeg voor de Federal Aviation Administration (FAA) om Transair onmiddellijk te verbieden verder te blijven vliegen. Deze schorsing dreigt nu definitief te worden. De FAA is namelijk voornemens de Air Operator’s Certificate (AOC) van Rhoades Aviation in te trekken.

Niet goed uitgevoerd

Het incident an sich is niet de belangrijkste reden: Transair slaagde er namelijk niet in om gegevens bij te houden over beveiligingsbeheer en inconsistenties in de handleidingen te corrigeren. Dit waren eisen van de FAA. Verder is bij onderzoek aan het licht gekomen dat de luchtvaartmaatschappij onderhoudswerkzaamheden aan de motor niet goed uitgevoerd heeft en dit werk evenmin adequaat heeft gedocumenteerd. Maar er blijkt nog veel meer loos te zijn bij het bedrijf. Transair Hawaii vloog met twee Boeing 737-200’s meer dan 900 keer zonder ze op te nemen in het onderhouds- en inspectieprogramma. Daarnaast voerde het de vrachtvervoerder 33 vluchten uit met een Boeing 737 waarvan de motoren waren gerepareerd met niet-geautoriseerde reserveonderdelen.

Transair en haar moeder Rhoades Aviation hebben nu vijftien dagen de tijd om terug te vechten tegen de beslissing. Het is de laatste kans om na veertig jaar niet abrupt te moeten stoppen.