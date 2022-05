‘KLM houdt zich niet aan voorwaarden steunpakket’

KLM zou zich volgens een rapport van Jeroen Kremers, de staatsagent die erop toeziet dat de afspraken over staatssteun aan de maatschappij worden nageleefd, niet aan de voorwaarden van het steunpakket houden.

De voorgestelde loonsverhoging voor de piloten zou onder andere niet binnen de afspraken passen en zou elders bezuinigingen met zich mee moeten brengen.

CAO

De piloten zijn, vanwege de ontstane discussie, nog niet akkoord gegaan met de nieuwe cao. Volgens KLM is in alle cao’s aan de gestelde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voldaan. De nieuwe cao voor cockpitpersoneel is vertraagd door het ILO-rapport dat kritisch is over de door de Staat opgelegde voorwaarden. Over de cao van de piloten wordt de komende weken verder gesproken, zo meldt de maatschappij.

Belasting

KLM zou er volgens Kremers ook nog te weinig aan hebben gedaan om belastingontwijking onder haar personeel tegen te gaan. Omdat een relatief groot deel van het vliegende personeel van KLM in het buitenland woont hoeven deze mensen in Nederland geen inkomstenbelasting te betalen. Alhoewel er binnen de luchtvaartmaatschappij een werkgroep is gestart om de belastingontwijking tegen te gaan, zou deze volgens Kremers alweer zijn opgeheven.

KLM

Om aan de voorwaarden van het steunpakket te voldoen moest KLM haar beïnvloedbare kosten met vijftien procent reduceren. De airliner geeft in een persbericht aan dat deze kosten in het afgelopen jaar met dertig procent zijn teruggebracht. Ook laat het bedrijf weten haar leningen zo snel mogelijk terug te willen betalen. Inmiddels is dat met een groot deel van het totaal geleende bedrag al gebeurd.