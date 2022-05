Vijftien maanden cel voor passagier die stewardess aanviel

Een gewelddadige Southwest-passagier mag vijftien maanden afkoelen in de gevangenis na een veroordeling voor het aanvallen van een stewardess.

Een 29-jarige vrouwelijke passagier is veroordeeld tot een gevangenisstraf van maar liefst vijftien maanden omdat zij een stewardess te lijf ging. Het geweldsdelict kreeg in de Verenigde Staten media-aandacht nadat de Vice President van Southwest de rechter schriftelijk verzocht had de maximum strafmaat op te leggen om zo een voorbeeld te stellen.

Volgens de officier van justitie in San Diego zat Vyvianna Quinonez op 23 mei 2021 als passagier aan boord van een Southwest-vlucht van Sacramento (SMF) naar San Diego (SAN). Ze zou in gesprek geraakt zijn met het cabinepersoneel nadat ze tijdens het dalen geen veiligheidsriem om had, het tafeltje uitklapte en haar mondkapje niet over neus en mond droeg. Na hier herhaaldelijk op aangesproken te zijn begon ze te schelden.

Quinonez filmde de stewardess in kwestie met haar mobiele telefoon en duwde haar agressief. Tijdens de zitting gaf ze toe daarna te zijn op gaan staan en doelbewust de stewardess te hebben aangevallen. Diverse medepassagiers schoten hierop te hulp en probeerden haar bij armen en kleren te grijpen teneinde de stewardess te beschermen.

Na de landing is de stewardess naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd van drie hechtingen voorzien in verband met een snee onder haar linkeroog. Ook kreeg ze twee kronen voor eruit geslagen tanden. Vyvianna Quinonez werd bij aankomst gearresteerd maar kwam later op borgtocht vrij. In december 2021 had de gewelddadige passagier al toegegeven schuldig te zijn maar de veroordeling werd uitgesteld nadat zij in maart werd aangehouden voor rijden onder invloed.

Verzoek aan rechter

Het geweldsdelict zorgde voor verontwaardiging in de luchtvaartbranche. “De belangrijkste rol van het cabinepersoneel is het garanderen van een prettige en vooral veilige omgeving aan boord,” aldus Sonya Lacore, Southwest’s Vice President operationele zaken, in een brief aan rechter Todd Robinson. “Maar wat aan boord van deze vlucht gebeurde is absoluut vreselijk. In de ruim twintig jaar die ik voor Southwest werk heb ik niet eerder zo’n schaamteloze en gewelddadige aanval op een stewardess door een passagier gezien. (…) Southwest hoopt dat de maximale strafmaat hier wordt opgelegd opdat deze zaak een afschrikwekkende werking zal hebben”