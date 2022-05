Vliegtuig met 22 inzittenden neergestort in Nepal

De plek in Nepal waar zondag een klein vliegtuig met 22 mensen neerstortte is door het Nepalese leger gelokaliseerd, zo meldt een woordvoerder op Twitter. Ook tweette hij een foto van de plek van de crash, waarop brokstukken van het vliegtuig te zien zijn. Volgens de krant The Kathmandu Post waren twee uur na dat bericht al veertien lichamen gevonden.

Volgens diezelfde krant is het vliegtuig, een De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter, tegen een berghelling gevlogen en liggen de wrakstukken verspreid over een gebied met een straal van zo’n honderd meter. Ook de veertien lichamen werden in dat gebied aangetroffen. De zoektocht naar de overige acht inzittenden van het vliegtuig is nog gaande. Het toestel van de particuliere luchtvaartmaatschappij Tara Air verdween afgelopen zondag van de radar tijdens een binnenlandse vlucht van de toeristische stad Pokhara naar het circa zeventig kilometer noordelijker gelegen Jomsom.

Vermist

De zoektocht naar de plek van de crash werd zondagavond gestaakt vanwege intredende duisternis, maar werd maandagochtend hervat. De Nepalese autoriteiten bevestigden zondag al dat het toestel neerstortte in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht. Aan boord bevonden zich negentien passagiers en drie bemanningsleden. De Nepalese politie maakte zondag melding van zes buitenlanders aan boord: vier uit India en twee uit Duitsland.

Het is niet de eerste keer dat het in deze regio fout gaat met een toestel van Tara Air. Op dezelfde route vloog in februari 2016 een van hun machines tegen een berg en verloren alle 23 inzittenden het leven. Tara Air is een kleine Nepalese maatschappij met acht toestellen van verschillende typen. In 2019 kwam de airliner al op een lijst van Forbes waarop de meest onveilige luchtvaartmaatschappijen ter wereld vermeld staan.