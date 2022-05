China weigert honderden vliegtuigen uit Rusland

De bewegingsvrijheid van Russische maatschappijen buiten eigen land wordt nog kleiner. Nu sluit ook China zijn luchtruim voor illegaal opnieuw geregistreerde vliegtuigen.

Het verbod van China treft geïmporteerde vliegtuigen, voornamelijk van Airbus en Boeing. Het land eist bewijs van Russische luchtvaartmaatschappijen dat de jets in het buitenland officieel zijn uitgeschreven en opnieuw zijn geregistreerd in het Russische register, meldt het Russische nieuwsportaal RBC. De bedrijven kunnen dergelijk bewijs echter niet leveren.

Herregistratie

De achtergrond daarvan is Ruslands onwettige herregistratie van honderden geïmporteerde en geleasede vliegtuigen. Bijna allemaal waren ze oorspronkelijk geregistreerd in Bermuda om fiscale redenen. Vanwege de sancties eisten leasemaatschappijen hun vloten terug en trok Bermuda hun licenties in.

Rusland gaf geen gehoor aan de eisen om vliegtuigen terug te sturen. Als gevolg hiervan stond de regering in Moskou Aeroflot en andere maatschappijen toe om vliegtuigen over te zetten naar hun eigen register. Half maart werd hiervoor een speciale wet van kracht. Het stelt luchtvaartmaatschappijen in staat om hun vloot ondanks internationale oproepen te behouden, zich opnieuw te registreren in Rusland en daar te verzekeren. Met honderden vliegtuigen is dit inmiddels gebeurd.

Actie zonder toestemming

De nieuwe registraties zijn internationaal illegaal. Enerzijds missen de luchtvaartmaatschappijen de goedkeuring van de leasemaatschappijen, de rechtmatige eigenaren. Anderzijds zijn de toestellen nooit officieel uitgeschreven in het buitenland, bijvoorbeeld in Bermuda. China wil deze onwettige status nu niet langer accepteren.

Russische airlines mogen al sinds eind februari niet meer van en naar westerse landen vliegen. De reden hiervoor zijn sancties als reactie op de Russische agressieoorlog in Oekraïne. Tot nu toe konden luchtvaartmaatschappijen als Aeroflot of S7 het Chinese luchtruim blijven gebruiken. Daar komt nu dus verandering in voor het grootste deel van de vloot.