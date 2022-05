Drukte op Schiphol, waar is er ruimte?

Een deel van de vluchten naar Schiphol zou opgevangen moeten worden door de andere Nederlandse luchthavens. Hoewel de personeelsproblemen in bijvoorbeeld Groningen minder groot zijn dan in Amsterdam, is op de andere vliegvelden van ons land ook niet bijster veel ruimte voor extra vluchten.

Groningen Eelde

Groningen Airport Eelde kan de komende tijd tot twintig vluchten per dag overnemen van Schiphol, aldus directeur Meiltje de Groot. Zij laat weten hierover in gesprek te zijn met Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol wil vanwege de grote drukte onder meer vluchten verplaatsen naar regionale vliegvelden.

“Voor het zomerseizoen kunnen we makkelijk opschalen als we het een beetje tijdig weten”, aldus De Groot. “We moeten gezamenlijk kijken hoe we dit kunnen oplossen”, zegt ze ook als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). De Groot vindt dat er ook gekeken moet worden naar de rol van Schiphol voor de langere termijn. “Vrachtvluchten of vakantievluchten kunnen prima in de regio worden afgehandeld.”

Rotterdam-The Hague

Rotterdam The Hague Airport kan de komende tijd “hooguit enkele vluchten per dag” overnemen van luchthaven Schiphol. Een officieel verzoek hiertoe is nog niet binnengekomen, laat een woordvoerster weten. Het luchthavenbedrijf bevestigt dat er wordt gesproken met Schiphol. “Maar de mogelijkheden die we hebben zijn beperkt, zowel qua geluidsnormen als qua bemensing.” De regionale luchthaven nam begin deze maand elf vluchten over van Schiphol, verdeeld over twee dagen.

Specifiek in Rotterdam zou het overnemen van extra vluchten van Schiphol ook niet goed vallen bij de lokale politiek. Meerdere partijen in de gemeenteraad van Rotterdam, met de lokale GroenLinks-fractie voorop, willen dat de ruim 220 hectare grond die Rotterdam The Hague Airport nu inneemt voor andere doeleinden wordt ingezet.

Eindhoven

Eindhoven bood Schiphol deze maand aan om vluchten over te nemen. De woordvoerder van Schiphol laat weten dat er nog niet op dit voorstel wordt ingegaan. Over echt grote aantallen zou dit waarschijnlijk ook niet gaan aangezien Eindhoven eveneens enige personeelstekorten kent. Mogelijk gaat er richting de drukte van de zomervakantie wel gebruik van gemaakt worden.

Maastricht

Ook Maastricht Aachen Airport steekt een vinger op om Schiphol uit de brand te helpen. Het vliegveld heeft wat ruimte, maar is voorzichtig. De luchthaven is op zoek naar ‘extra personeel en vraagt dit ook aan partnerbedrijven, zoals security’. Maar MAA kan alleen extra vluchten aannemen als de luchthaven ‘deze vluchten ook op een ordentelijke manier’ kan afhandelen.