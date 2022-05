Norwegian kiest toch wél voor 737 MAX

Norwegian Air Shuttle gaat opnieuw in zee met Boeing en schaft vijftig Boeing 737 MAX 8 toestellen aan. In de overeenkomst is ook ruimte ingebouwd voor een optionele extra dertig toestellen. De vijftig toestellen zullen tussen 2025 en 2028 opgeleverd worden. Dit komt grofweg overeen met de aflopende leasecontracten van een deel van de huidige vloot.

“Dit is een belangrijke deal waarmee we een weg inslaan naar een situatie waarin Norwegian zelf eigenaar zal zijn van een groot deel van de vloot. Dit zal zorgen voor lagere totaalkosten en financiële robuustheid (…) De deal zorgt er ook voor dat we de reizigers kunnen vervoeren met state-of-the-art-toestellen die steeds meer op duurzame brandstof kunnen vliegen,” aldus Svein Harald Øygard, bestuursvoorzitter van Norwegian.

Opvallend nieuws

Norwegian is al langer bezig met de 737 MAX: in 2012 kondigde de Noorse maatschappij een bestelling aan van maar liefst honderd toestellen. Voordat het toestel in maart 2019 na twee dodelijke ongevallen (respectievelijk bij Lion Air en Ethiopian Airways) aan de grond werd gezet, had Norwegian hiervan al achttien toestellen in ontvangst genomen. De hercertificering van het vliegtuig liet bijna twee jaar op zich wachten, en gedurende dit proces deed ook de coronacrisis zijn intrede. In 2020 kondigde Norwegian dan ook aan dat de rest van de bestelling geannuleerd zou worden. Dat er nu dus wederom voor dit type gekozen wordt is opvallend te noemen.

Opsteker voor Boeing

In de loop van de afgelopen jaren hebben de problemen zich opgestapeld bij het Amerikaanse bedrijf. De productielijnen van zowel de 737 MAX, de 787 en de 777X kampen met complicaties en vertragingen. De 737 MAX stond na twee dodelijke ongelukken in een groot deel van de wereld van maart 2019 tot begin 2021 aan de grond. Het afleveren van de in die tijd wel geproduceerde toestellen blijkt bovendien een uitdaging. Daarnaast verloopt de certificering door de FAA van de extra grote 737 MAX 10-variant moeizaam. Onder andere door deze problematiek kozen maatschappijen als KLM de laatste tijd voor toestellen van Airbus in plaats van Boeing.