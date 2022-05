Maastricht Aachen Airport anno 2035

Tijdens de drukte op Schiphol groeit de aandacht voor regionale vliegvelden. Maastricht Aachen Airport (MAA) presenteert dan ook de ambities voor de toekomst.

Hoewel de laatste dagen het belang van meerdere luchthavens voor ons land duidelijk wordt is de toekomst van Maastricht nog allerminst zeker. Op 3 juni besluit de provincie Limburg over de toekomst van de luchthaven. Er liggen vier scenario’s op tafel, waarvan één sluiting betekent. De luchthaven zelf is druk bezig om zijn belang voor de regionale economie te benadrukken, waaronder nu ook met een opvallende video.

In de artist impression is een van de scenario’s te zien hoe Maastricht Aachen Airport er in 2035 uit zou kunnen zien: Vooral verschillende soorten kleiner en elektrisch luchtvervoer worden getoond. Grote vrachtvliegtuigen, zoals die nu wel MAA aandoen, komen niet in beeld.

In de video vertelt de stem dat emissievrije transportvormen voor korte afstanden voor een revolutie in mobiliteit zullen zorgen. Vanwege het ontbreken van brandstofkosten en lage onderhoudskosten wordt deze manier van reizen betaalbaar voor een grote groep mensen. “Dit betekent een nieuwe onmisbare rol voor regionale luchthavens.”

MAA verwacht dat nieuwe vervoersstromen kansen zullen creëren voor de regionale economie en kennisinstellingen. “Het beste van dit alles is dat het niet afhankelijk is van grootschalige nieuwe infrastructuur. De basis is er al.”