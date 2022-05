VK en Qatar bundelen krachten tijdens WK 2022

Het ministerie van defensie van het Verenigd Koninkrijk heeft laten weten dat het Qatar gaat assisteren bij de verdediging van het luchtruim boven dat land tijdens het WK voetbal.

Doha, de hoofdstad van Qatar, zal het schouwtoneel zijn van het WK voetbal van 21 november tot 18 december 2022. The Eurofighter Typhoon jachtvliegtuigen van het twaalfde squadron zullen uitgezonden worden naar Qatar om aldaar als zogenaamd Quick Reaction Alert (QRA) force het luchtruim te bewaken.

“tijdens de uitzending zal het squadron zich bezig houden met het bestrijden van terrorismemeldt het ministerie van defensie. “De bijdrage van het Verenigd Koninkrijk betekent een toevoeging op het gebied van kennis en kunde, deels opgedaan door de ervaring van het organiseren van de Olympische Spelen in Londen in 2021.”

Squadron 12, ook wel het Joint Typhoon Squadron genoemd, bestaat uit personeel van de Royal Air Force (RAF) en de Qatar Emiri Air Force (QEAF). De thuisbasis is RAF Coningsby in Engeland. De RAF en de QEAF hebben twee samengestelde squadrons. Naast het Joint Typhoon Squadron bestaat ook het Joint Hawk Training Squadron, met als thuisbasis RAF Leeming. Dit is een trainingseenheid. , and aims to train pilots from both air forces. Naast deze integratie heeft de Qatarese luchtmacht 24 Typhoons en negen Hawk trainingsjets besteld bij de Britse producent BAE Systems.

Frankrijk

Naast het Verenigd Koninkrijk zal ook Frankrijk een steentje bijdragen bij de beveiliging van het evenement. In december 2021, maakte de Buitenlandse Zaken-commissie van de Assemblée Nationale bekend dat deze hulp zal bestaan uit een E-3F Airborne Warning and Control System (AWACS) toestel en een anti-drone systeem van het type BASSALT. Hiernaast zullen personeel en adviseurs afreizen naar Qatar.