Alle passagiers missen Vueling-vlucht

Ook Britse luchthavens kampen met personeelstekorten. Een Vueling-vlucht vertrok daardoor afgelopen maandag helemaal leeg vanuit Londen Gatwick.

Op sociale media verschenen beelden van lange rijen in de vertrekhal van Gatwick. Een van de reizigers die aan boord wilde stappen van het vliegtuig van Vueling was Nisha Gupta. Zij liet aan persbureau PA weten dat ze meer dan vier uur in de rij moest staan om alleen al haar bagage in te checken. Toen ze eenmaal haar bagage afgeleverd had, én langs de security was, bleek dat het toestel al vertrokken was. “Uiteindelijk kregen we van het personeel te horen dat de piloten besloten hadden om het vliegtuig leeg terug te vliegen zonder ook maar één passagier aan boord, omdat het luchtruim van Florence gesloten was”, zegt ze. Door het personeelstekort moesten slechts drie medewerkers alle Vueling-vluchten op de luchthaven afhandelen.

Easy jet and Gatwick hell 😧 pic.twitter.com/h6yeV3KS4z — Carole Reed (@CaroleR42506013) May 28, 2022

Kritiek op Vueling

Vueling liet de reizigers aan hun lot over, vervolgt Gupta. “Er werd helemaal niet gezorgd voor eten of drinken. Er werden ook geen maaltijdcheques verstrekt, zoals het recht van de klant is in geval van vertraging.” Ook is ze niet te spreken over dat een vliegtuig überhaupt wegvloog zonder passagiers: “De milieu-impact hiervan is krankzinnig en er werd duidelijk beslist om voorrang te geven aan het financiële plaatje boven de ervaring van de klant en de milieu-impact.”

Zelfde problemen op meer luchthavens

Naast Schiphol hebben meer luchthavens te maken met lange wachtrijen. Reden voor de ontstoppingen is dat het zomerseizoen aangebroken is en veel gezinnen op vakantie gaan (vergelijkbaar met de drukte van de meivakantie op Schiphol). Tegelijkertijd kampen veel luchthavens met personeelstekorten. Gevolg daarvan is dat de afgelopen tijd een relatief groot aantal vluchten geannuleerd moest worden.