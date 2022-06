CNV: “Dat moet hopelijk lucht geven”

CNV Vakmensen is opgelucht dat er een akkoord met Schiphol bereikt is. Toch zijn daarmee volgens Erik Maas, onderhandelaar van de vakbond, niet alle problemen van tafel.

De werkomstandigheden en lonen op Schiphol waren volgens de vakbonden niet om over naar huis te schrijven. De bonden uitten al lange tijd forse kritiek, en FNV eiste een minimumloon van veertien euro per uur. Dinsdag bereikten de vakbonden een akkoord op hoofdlijnen met Schiphol, waarmee de geplande staking van tafel is. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer de roosters, werktijden, gratis parkeren en de inzet van de Marechaussee op piekmomenten. Dat laatste wilde CNV al eerder.

Er ligt een akkoord op hoofdlijnen met Schiphol. De luchthaven trekt de knip en wil het werken weer aantrekkelijker maken. Goed nieuws voor al die duizenden werknemers die de luchthaven elke dag weer draaiend houden. Morgen alle details! #CNV #beveiliging #sociaalakkoord May 31, 2022

Financiële afspraken

Daarnaast is er een compromis gesloten ten aanzien van de lonen van het grondpersoneel. Werknemers in onder meer de beveiliging, schoonmaak en grondafhandeling, krijgen een zomertoeslag. Tot 5 september ontvangen zij 5,25 euro bruto extra per uur. De toeslag wordt daarnaast met terugwerkende kracht betaald over de gewerkte uren in de meivakantie. Een medewerker die 160 uur per maand werkt krijgt door de maatregel 840 euro bruto extra. Daarnaast wordt er een zogeheten ‘Schiphol-toeslag’ ingevoerd. Dit houdt in dat de beveiliging, schoonmaak, PRM en het besloten busvervoer 1,40 euro per uur bruto extra ontvangen. Dat is 224 euro per maand extra voor iemand die 160 uur werkt.

De afspraken zijn volgens Maas een grote stap vooruit. “Vanwege de grote personeelstekorten hebben we eerder al gepleit voor een arbeidsmarkttoeslag. Die Schiphol-toeslag komt er nu. Daarnaast komt er een zomertoeslag als beloning voor de extra drukke weken. Het gaat bij elkaar om flink wat geld, dat is echt een opsteker voor al die werknemers op Schiphol die het de afgelopen tijd zo voor de kiezen hebben gehad”, licht de onderhandelaar van CNV Vakmensen toe in een verklaring.

Niet te hard van stapel lopen

Hoewel een akkoord bereikt is, betekent het niet dat de (zomer)drukte daarmee verholpen is. Er staat een groot aantal vacatures open en het duurt volgens Maas maanden om nieuw personeel te werven en op te leiden. “Het zal komende tijd echt nog wel druk zijn op Schiphol. Het actieplan dat Schiphol vorige week presenteerde moet hopelijk al wat lucht geven.”