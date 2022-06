Italiaanse piloten vallen in slaap boven Frankrijk

De piloten van een Airbus A330 van ITA Airways, onderweg van New York naar Rome, zijn boven Frankrijk in slaap gevallen.

De piloten reageerden tien minuten lang niet op oproepen van de luchtverkeersleiding waarna straaljagers de instructie kregen om het vliegtuig te escorteren. Kort voordat de straaljagers de Airbus bereikten namen de piloten weer contact op met de luchtverkeersleiding.

Piloten

Het incident vond plaats toen de copiloot een zogenaamde ‘controlled rest’ nam. Een ‘controlled rest’ door een van de vliegers is bij veel maatschappijen toegestaan, en is vergelijkbaar met een powernap, een kort dutje. Als voorwaarde geldt hierbij uiteraard dat de andere vlieger wakker is en bij de les. Op de betreffende vlucht was de gezagvoerder echter ook in slaap gevallen. Terwijl de beide piloten sliepen is het vliegtuig niet afgeweken van haar koers.

Ontslagen

De gezagvoerder beweerde dat het incident de wijten was aan slecht functionerende radioapparatuur. Toen deze door onderhoudspersoneel van ITA werd gecontroleerd leek alles echter naar behoren te werken.

De gezagvoerder is op staande voet ontslagen. De first officer hoeft geen vergelijkbaar lot te vrezen, aangezien het voor hem was toegestaan op dat moment een tukkie te doen.