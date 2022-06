Gehandicapte man twee uur lang vast in Ryanair-vliegtuig

Daryl Tavernor, een gehandicapte man die spinale musculaire atrofie heeft, zat lange tijd vast in een Ryanair-vliegtuig op Manchester Airport.

Het toestel landde om 2:30 uur vanuit Rome. Twee uur na aankomst zat hij nog steeds in het vliegtuig zonder dat hij geholpen werd het toestel te verlaten. De gezagvoerder zat op dat moment eveneens nog aan boord en ging ‘uit frustratie’ zelf op zoek naar assistentie. “Meestal duurt het maar zo’n 10 tot 15 minuten voor speciale assistentie me uit het vliegtuig heeft gehaald”, aldus de gehandicapte man tegen Manchester Evening News.

Meerdere problemen

Rond 4:30 uur was personeel onderweg om Tavernor uit het vliegtuig halen. Omdat midden in de nacht bijna geen vliegtuigen landen, werd de man verteld dat het daarom langer duurde voordat medewerkers van ABM (assistentie) bij het toestel arriveerde. Hoe dan ook, daarna verliet de gehandicapte man het Ryanair-vliegtuig. Dat ging niet zonder slag of stoot. “De persoon die ze voor me stuurden had echt moeite om me uit het vliegtuig te krijgen, ik ben geen zware jongen maar deze persoon had er echt moeite mee”, aldus Tavernor.

Daarmee waren de problemen nog niet opgelost. Vervolgens werd hij begeleid vanaf het Ryanair-toestel naar de grenscontrole waar helemaal geen personeel aanwezig was. Daardoor moesten telefoontjes gepleegd worden. “Ze belden hun bazen, maar ze konden niemand te pakken krijgen. Niemand leek de grenswacht te kunnen bellen, dit ging een dik uur zo door. Ik voelde me alsof ik gegijzeld werd, dus ik had geen andere optie dan de politie te bellen”, zegt hij. Binnen tien minuten was de politie op de luchthaven. Daarna kon hij na zessen het vliegveld eindelijk verlaten.

Niet de eerste keer

Het is niet eerste keer dat Tavernor zoiets meemaakte. Luchthavens moeten het beleid omtrent gehandicapte mensen volgens hem herzien. “De manier waarop ze gehandicapten behandelen is verschrikkelijk. Het moet veranderen Ik reis veel voor mijn werk en dit is de tweede keer in een jaar dat ik zo’n groot probleem heb”, aldus de man.

Eind vorig jaar werd een gehandicapte man uit een Ryanair-vliegtuig gehaald, omdat zijn rolstoel te zwaar was.