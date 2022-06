Groningen Airport Eelde biedt helpende hand

Of Schiphol komende tijd alle vluchten door kan laten gaan, is de vraag. Groningen Airport Eelde is in ieder geval in staat een handje te helpen.

Meiltje de Groot, directeur van de luchthaven, laat weten dat het vliegveld twintig vluchten per dag over kan nemen van Schiphol. Het gaat daarbij om zowel passagiers- als vrachtvluchten. In tegenstelling tot Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport kan Groningen Airport Eelde wel makkelijker vluchten ontvangen. “Voor het zomerseizoen kunnen we makkelijk opschalen als we het een beetje tijdig weten. We moeten gezamenlijk kijken hoe we dit op kunnen lossen”, zegt ze tegenover RTV Noord.

Luchtvaartmaatschappijen terughoudend

Ondanks de goede bedoelingen is het zeer de vraag of vluchten naar Groningen verplaatst gaan worden. Vorige week liet de luchthaven weten in gesprek te zijn met maatschappijen. Veel progressie werd er niet geboekt, want veel van hen blijven liever, ondanks de drukte met als gevolg vertragingen en annuleringen, vanaf Schiphol vliegen. Luchtvaartmaatschappijen gaven aan bang te zijn hun slots op het Amsterdamse vliegveld te verliezen.

Reizigers willen het wel

Aan de andere kant zijn reizigers die aanvankelijk van Schiphol vliegen behoorlijk flexibel. Toen begin mei chaos op de Noord-Hollandse luchthaven ontstond, waren mensen bereid hun reizen om te boeken. Daarnaast benadrukte Corendon-topman Atilay Uslu dat mensen het niet erg zouden vinden om van een andere luchthavens te vertrekken. Dat beeld bevestigde De Groot. “We merken dat er heel goed bij ons geboekt wordt. Mensen willen geen gedoe voordat ze op vakantie gaan”, liet de directeur van Groningen Airport Eelde eerder weten. Vooralsnog zijn er geen overeenkomsten tussen de luchthaven in het noorden van Nederland en maatschappijen om komende zomer te verplaatsen.