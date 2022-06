Kortstondige staking Zaventem

Op de ochtend van donderdag 2 april heeft het personeel van Aviapartner op de luchthaven van Zaventem het werk neergelegd in protest tegen wat zij “slechte werkomstandigheden” noemen.

Hoewel het om een spontane actie ging, schaarde vakbond ACV zich naderhand achter de stakers. Directe aanleiding was een arbeidsongeval, dat volgens het personeel bij Aviapartner het gevolg was van een te hoge werkdruk, waar al maanden over wordt geklaagd.

Het bedrijf kampt momenteel met een arbeidstekort, waardoor het aantal taken per werknemer nu hoger ligt dan voorheen. Té hoog zelfs, naar het oordeel van veel personeelsleden. De directie erkende eerder in overleg met de bonden dat de werkdruk te hoog lag en zegde verbeteringen toe, maar in de praktijk is er nog niets veranderd. Daarom ging de ochtendploeg van Aviapartner vandaag in staking. Het werk is naderhand hervat, maar de situatie blijft explosief – het bedrijf zal snel aanpassingen moeten doorvoeren om nieuwe acties af te wenden. Aviapartner, een afhandelaar die ook op Schiphol en Zestienhoven actief is, verzorgt rond de helft van de vluchten op Brussels Airport. Naast het laden en lossen van bagage verzorgt het bedrijf tal van andere diensten zoals de schoonmaak van vliegtuigen, pushback & towing en de-icing.

Vertraging

Door de werkonderbreking ontstond er vanmorgen veel vertraging op Zaventem, terwijl sommige vliegtuigen slechts met een deel van de geplande bagage zijn vertrokken. Op de desbetreffende donderdag staan 115 uitgaande vluchten gepland om door Aviapartner te worden afgehandeld. Vooral TUI fly ondervindt hinder, ten minste negen vluchten van de reisorganisatie hebben vertraging opgelopen.