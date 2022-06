Levering Lufthansa 787 aanstaande

Lufthansa zal deze zomer de eerste Boering 787-9 in ontvangst nemen. Het toestel, met de registratie D-ABPA en de toekomstige naam “Berlin”, zal deze zomer aan Lufthansa worden geleverd na certificering door de FAA (Federal Aviation Administration).

Het bekende langeafstandsvliegtuig dat ook wel “Dreamliner” genoemd wordt is een onderdeel van de modernisering van de langeafstandsvloot van de Duitse maatschappij. Door een beperkter is zo’n 25 procent minder dan hun voorgangersvliegtuigen. Ook de CO2-uitstoot wordt dienovereenkomstig verbeterd.

De Boeing 787-9 “Berlin” zal een verbeterde cabine-configuratie hebben met onder andere directe toegang tot het gangpad voor alle gasten in Business Class. Na een aantal weken van geplande renovatie van de cabine bij Lufthansa’s onderhoudsdienst in Frankfurt, zal het vliegtuig in eerste instantie worden ingezet op binnenlandse Duitse routes voor trainingsdoeleinden. De eerste intercontinentale geplande bestemming van het toestel is Toronto. In totaal heeft de Lufthansa Group 32 Boeing “Dreamliners” besteld met levering tussen 2022 en 2027.

787 problemen

De 787 wordt over het algemeen positief ontvangen door reizigers en maatschappijen. Toch is het niet een en al positief nieuws. De problemen met de levering van de 787 stapelden zich steeds verder op. De productie is op een zeker moment zelfs tot nader order stopgezet, hetgeen leidde tot zorgen bij maatschappijen als Emirates.