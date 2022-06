KLM lost tweede deel staatssteun af

KLM heeft de staatssteun vandaag verder afgelost. Het ging om een bedrag van 350 miljoen euro.

Het is de tweede keer dit jaar dat de maatschappij een deel van de steun terugbetaalt. Begin mei werd het eerste deel afgelost en KLM-topman Pieter Elbers liet toentertijd weten snel ‘verder stappen te willen zetten’. Die stap maakte de luchtvaartmaatschappij vandaag. Het bedrijf maakte 350 miljoen euro over naar de Nederlandse Staat. “Met deze tweede grote aflossing van 350 miljoen euro hebben we twee derde van die staatssteun afgelost”, zegt Erik Swelheim, financieel topman van KLM, tegen RTL Z. De luchtvaartmaatschappij is de Staat nog 277 miljoen euro verschuldigd. “We doen zo veel mogelijk om ook de rest die staatssteun zo snel mogelijk af te lossen” vervolgt hij.

Aflossen belangrijk voor KLM

KLM ontving in de zomer van 2020 staatssteun van de overheid om tijdens de coronacrisis enigszins het hoofd boven water te kunnen houden. In ruil daarvoor stelde de Nederlandse overheid voorwaarden op. Er werd in de salarissen van het personeel gesneden en het aantal nachtvluchten moest afnemen. Die voorwaarden gelden totdat de lening is afgelost. Swelheim geeft aan dat KLM de beïnvloedbare kosten met 30 procent verlaagde, terwijl 15 procent de eis is. “Dus volgens Kremers doen we het op dit moment goed genoeg. Waar hij zich zorgen over maakt is of de kostenverlaging zo structureel is. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid en daar ga ik alles aan doen om dat ook in de komende jaren te halen”, aldus de financieel topman van KLM.

Loonsverhoging

Hoe sneller de maatschappij de lening aflost, hoe minder rente zij hoeft te betalen. Ondanks dat benadrukt Swelheim dat KLM streng moet toezien op de kosten. Onder meer is gesproken over het verhogen van de lonen. Het plan is een loonsverhoging van vijf procent. Op andere kosten moet dus bezuinigd worden om dat te kunnen realiseren.